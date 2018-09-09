Johnnie Walker中秋舉杯對飲

2018年09月09日 04:10 中國時報 報導王儒哲

Johnnie Walker綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價：998元。圖片提供帝亞吉歐

Johnnie Walker 18年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價：1980元。圖片提供帝亞吉歐

Johnnie Walker金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價：1390元。圖片提供帝亞吉歐

Johnnie Walker黑牌12年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價：820元。圖片提供帝亞吉歐

時至中秋，天清氣爽，最適合親朋好友歡聚同慶舉杯對飲，共度團圓秋節。威士忌調和工藝領導品牌Johnnie Walker推出2018中秋系列禮盒，提供消費者贈禮與品飲的多樣選擇，無論是饋贈親屬銘表謝意，或與三五好友同慶酩飲，Johnnie Walker中秋系列禮盒皆是最佳選擇。

Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌調和失傳酒廠佳釀，滴滴珍稀酒液，淬煉21年，贈禮最能彰顯榮耀領袖風範；Johnnie Walker 18年蘇格蘭威士忌禮盒，集結18種蘇格蘭威士忌，極致工藝展現無窮層次更迭。Johnnie Walker金牌珍藏、綠牌15年、黑牌12年蘇格蘭威士忌，以邁步向前的紳士幻化風格包裝，視覺化呈現經典風味，是中秋最佳醴讚。

Johnnie Walker 2018中秋禮盒全系列是贈禮首選，欲知更多產品資訊，逕洽消費者服務專線0800-260-123。

口感豐富 贈禮首選

Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌禮盒

歡慶中秋佳節，拜訪親友禮數更要講究，Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌無疑是佳節贈禮首選。調和失傳酒廠的珍貴酒藏、滴滴歷經21年以上時間淬煉，珍貴的稀世瓊液，都凸顯尊爵不凡氣息，面子裡子一次顧及。Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌酒液口感圓潤多層次，始於甜美的蜂蜜及香草風味，香氣飽滿豐富，以麥芽和穀物濃郁且豐富的風味收尾，以純飲方式品酩，最能體驗不凡領袖的風範。

4大風味 香氣濃郁

Johnnie Walker綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒

Johnnie Walker綠牌15年蘇格蘭威士忌，匯集蘇格蘭4大單一麥芽威士忌於一瓶，調和史凱島TALISKER酒廠的深邃煙燻、斯貝塞平原LINKWOOD酒廠的雅緻果香、斯貝塞河谷GRAGGANMORE酒廠的醇厚麥芽、和艾雷島COAL ILA酒廠的強勁海鹽4種濃郁香氣口感，無論是純飲或加入冰塊飲用，都能感受酒體活潑馥郁的強勁風味。

凍飲品酩 凝凍舌尖

Johnnie Walker金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒

Johnnie Walker金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒以金色高雅風格烘托歡慶氛圍，金黃酒液。嚴選珍貴酒液，運用來自蘊藏金礦的獨特水源，調和Clynelish酒廠富含水果香氣的高地麥芽威士忌，打造出馥郁蜂蜜甜味與果香、奶油香草與淡淡煙燻味交織的佳釀，呈現獨一無二的滑順口感與豐富層次。

屢獲烈酒競賽獎項肯定的金黃涓液，不僅適合純飲，也推薦搭配碎冰或蘇打水飲用，或以「凍飲」方式品酩，體驗凝凍舌尖的絕美滑順口感。

煙燻氣息 美食良伴

Johnnie Walker 18年蘇格蘭威士忌禮盒

中秋時分少不了親友聚餐邀約，無論中菜西餐，Johnnie Walker 18年蘇格蘭威士忌都是佐餐最佳良伴。首席調酒師Jim Beveridge窮盡畢生之力，從800萬桶豐富酒藏中，臻選出18個酒廠金黃瓊液，涓滴歷時18年以上熟成，以精湛調和工藝淬煉出完美巔峰的Johnnie Walker 18年蘇格蘭威士忌。每一口緻臻佳釀，皆是調酒師團隊歷經無數實驗、克服萬千挑戰，最終打造出的高年分蘇格蘭威士忌完美之作。在品牌經典煙燻風味上，挹注了Speyside斯貝賽地區特有的氣息，一飲入口，馥郁的花果香中帶有杏仁、橙香，尾韻以黑巧克力、焦糖橙皮和淡淡煙燻氣息，無論純飲或加冰塊飲用，都能感受多元的層次更迭，教人意猶未盡。

臻選淬煉 令人回味

Johnnie Walker黑牌12年蘇格蘭威士忌禮盒

Johnnie Walker黑牌12年蘇格蘭威士忌，以代代相傳的調和工藝匠心打造，精選逾40種頂級威士忌、演繹蘇格蘭各產區風味。無論是純飲、加入冰塊，或做為Highball調飲，Johnnie Walker黑牌12年蘇格蘭威士忌，都能創造出深邃、令人回味不已的品飲體驗。

飲酒過量有害健康

(中國時報)