半世紀美麗蛻變 佳麗寶換新裝

2018年09月09日 04:10 中國時報 報導王儒哲

KANEBO纖透光采粉霜

KANEBO粉餅盒

KANEBO粉底刷

KANEBO粉撲（粉餅用）

KANEBO粉餅盒

走過半世紀的KANEBO，今年蛻變展現溫柔的力量，由知名時尚設計師Gwenael Nicolas操刀設計的視覺和瓶身設計，獲得全球設計大獎肯定，時尚、記憶度高，KANEBO更創「時間美容」的概念，掌握生理周期，正確瞭解肌膚與心靈的變化，在最佳時機進行適當保養，全新KANEBO商品包含保養、底妝、彩妝，完整的產品線，孕育「綻放內在美肌」，實現「美麗人生」。

在底妝系列，以色彩操控沁透光，實現3D構造，「KANEBO 光透亮采飾底乳」SPF15 PA++、30mL、2350元，賦予肌膚澄淨光采，創造極上透亮、清麗五官印象；「KANEBO 纖透光采粉霜」SPF15 PA++、3色、30mL 4700元，質地豐潤，瞬間與肌膚融為一體，締造陶磁逸品般細滑潤澤美肌，綻放沁透光采；「KANEBO 水光艷色飾底乳」SPF15 PA++、30mL、2350元，複合2種不同效果的凝膠，具有修飾肌理、毛孔等肌膚凹凸膚況，柔滑透亮膚質立現﹔「KANEBO 柔紗光感粉餅」SPF6 PA++、3350元（蕊），另售：粉餅盒550元／粉刷660元、粉撲（粉餅用）180元，影青效果，可提亮膚色、臉部更加立體。佳麗寶美容諮詢專線：0800-732288。

(中國時報)