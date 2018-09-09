三洋福利品特賣最低5折起

2018年09月09日 04:10 中國時報 報導王儒哲

台灣三洋為回饋愛用者的支持將於9月12日至14日上午10：00～20：00在新北市泰山廠（新北市泰山區貴鳳街35號），舉辦福利品特賣會，多款最受歡迎的門市陳列品限時限量搶購。

最受歡迎的門市陳列品，特價限量供應：

32型LED液晶顯示器，原價6700元，驚喜價5000元；43型LED液晶顯示器，原價1萬1000元，驚喜價8000元；49型4K2K連網LED顯示器，原價1萬8400元，驚喜價1萬3000元；97公升單門電冰箱，原價6400元，驚喜價4000元；480公升雙門變頻電冰箱，原價2萬5800元，驚喜價1萬5900元；528公升采晶玻璃鏡面變頻三門電冰箱，原價3萬1500元，驚喜價2萬900元；170公升直立式冷凍櫃，原價1萬2800元，驚喜價6900元；17公斤變頻超音波洗衣機，原價2萬2500元，驚喜價1萬5500元；15公斤超音波洗衣機，原價1萬6400元，驚喜價1萬1500元。

2.2W窗型冷氣機，原價1萬5900元，驚喜價8300元；2.8kW窗型冷氣機，原價1萬8500元，驚喜價1萬300元；4.1kW窗型冷氣，原價2萬5000元，驚喜價1萬4900元；2.2kW變頻分離式冷氣機，原價1萬9000元，驚喜價1萬1500元；11人份全不鏽鋼電鍋，原價3680元，驚喜價2500元；3.8公升電熱水瓶，原價2090元，驚喜價1200元；果汁機，原價2090元，驚喜價1200元；美式咖啡機，原價2490元，驚喜價1680元；刮鬍刀，原價1290元，驚喜價790元；switle水洗掃除器，原價5990元，驚喜價3990元；14吋微電腦立扇，原價1490元，驚喜價990元；16吋遙控立扇，原價1980元，驚喜價1290元；14吋箱型扇，原價1590元，驚喜價790元；12吋立扇，原價1150元，驚喜價750元。

附註：備有停車場。冷氣機安裝費另計。送貨免運費，偏遠、離島地區除外。請親臨會場選購，恕不接受電話訂購。特價恕不接受信用卡。更多詳情請洽消費者服務專線：0800-081-567。

(中國時報)