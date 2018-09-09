2018年09月09日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

精工表義賣腕表護珊瑚礁 圖片提供各品牌

今年的珊瑚礁體檢工作雖遇颱風而延期，但去年的珊瑚礁體檢工作做得相當確實，今年排程則在8月底9月初舉行。 圖片提供各品牌

與寶鉑建立密切合作關係的Laurent Ballesta。 圖片提供各品牌

海洋衛士號是一艘僅使用再生能源的動力船隻，目標是向世人展現其保育海洋的決心。 圖片提供各品牌

克利珀頓島。 圖片提供各品牌

魔鬼魚雖為次級保育動物，非食用性魚類，但因偏方中有藥引緣故，被偷獵的狀況十分嚴重。 圖片提供各品牌

寶齊萊Patravi ScubaTec的魔鬼魚限量版腕表，表面和表背都有魔鬼魚印記。 圖片提供各品牌

第3代心繫海洋（BOC）限量腕表。 圖片提供各品牌

溫室效應、海洋汙染等問題也是現今海洋保育的重要課題。 圖片提供各品牌

以海洋衛士號為藍本，品牌新作Marine 5517面盤上就有海洋衛士號的圖樣。 圖片提供各品牌

面盤的藍色特別仿造島嶼的藍調製而成。 圖片提供各品牌

環境保育是近十幾年來的全民共識，而這幾年在各界極力呼籲下，眾人將眼光投向了海洋保育。海洋占了全地球70%的面積，但它受到的危害不亞於陸地，從水產資源的耗竭，到水質汙染、氣候暖化、珊瑚礁瀕危等議題，都叫我們不得不重新審視自身對海洋做了多大危害。

每年約有1270萬噸的垃圾流入大海，並持續地傷害海洋。縱然上個世紀就有相對應的法條面世，但群眾是在2000年後，才開始自發性地面對這個嚴肅的話題，除了民眾自主發起的淨化海洋、減塑等環保行動外，也有不少品牌自發性地加入這場全民運動。

百年靈辦淨灘活動

去過百年靈（Breitling）在瑞士巴塞爾展覽期間的會館，應該很難不對品牌展場上方的巨大水族箱印象深刻。但今年展場取消了過往的水族箱，改採大型LED，一說是為了縮減過去品牌鋪張奢華的開支，但與保育協會的合作更可能是主因。

品牌總裁Georges Kern在入主百年靈之前，曾在萬國表IWC待過一段時間，而IWC在2009年支持的Plastiki Plastic Boat計畫，就是讓探險家循水陸檢測海洋生態保育，所以今年百年靈發表與海洋保育協會的合作案，其實不太讓人意外。

這次與海洋保育協會的合作，百年靈會在全球各地安排淨灘活動，同時也將邀請兒童共同參與淨灘活動，讓永續環保的觀念在他們心中發芽。除了以實際行動淨灘外，百年靈另外宣布也會將超級海洋文化系列（Superocean Heritage）特別限定版腕表的部分營收捐贈海洋保育協會，對保育海洋的熱忱可說是一覽無遺。

精工表 義賣腕表護珊瑚礁

■日本精工表（Seiko）這幾年也不遺餘力地投身海洋保育活動，日前才和影星鍾瑶和海底攝影導演袁緒虎合拍了一支「愛海洋」的微電影，透過鍾瑶的眼睛，實地帶著觀者一同檢視海洋危機。

精工同時捐出屋久島限量款腕表做義賣，最後義賣金額20萬1999元悉數捐出供「TEIA台灣環境資訊協會」進行珊瑚礁保育，而精工也額外加碼30萬投身生態保育，並與TEIA共同動員志工紀錄珊瑚礁，並號召民眾一同加入淨灘，光去年就清除3200公斤的海灘廢棄物。這個優良傳統今年仍在繼續，做為一間企業，精工做了相當良好的社會示範。

寶鉑「心繫海洋」助生態研究

■一直以來在海洋保育聲音總是相當大的寶鉑（Blancpain），自2012年開始投身保育海洋，更成為《經濟學人》雜誌主辦的World Ocean Summit（世界海洋首腦會）的主要合作夥伴，同時也是許多海洋考察的長期贊助者，如Laurent Ballesta的腔棘魚研究計畫。

而Blancpain除了長期支持且贊助保育海洋活動外，也推動一項「Blancpain心繫海洋計畫」，透過向消費者直接販售系列腕表（限量250枚），每賣出一只腕表，品牌將捐贈1000歐元（約3.6萬台幣）予相關海洋保育或生態研究基金會。

寶璣 航向35城市宣示淨化理念

■對於海洋保育，寶璣（Breguet）今年選擇了一種很酷的方式呈現，他們與海洋保護基金會搭起全新合作關係，雙方合作的海洋衛士號（Race for Water Odyssey）就是這波海洋保育的重點方針。

海洋衛士號是一艘具有乾淨能源的動力船隻，意即它不是傳統燃油驅動的船隻，而是靠船上的太陽能、風力、氫氣等多種乾淨的再生能源進行航行，海洋衛士號將載著淨化海洋的理念，自2018年開始至2021年這3年間，航向全球35個城市，並在每段的航行結束並靠岸時，向世人展現自身對乾淨能源與保育海洋的遠大決心。

對於品牌這次大動作宣布與海洋保育的決心，寶璣表總裁Marc A. Hayek表示：「我們深感榮幸並且高興能成為海洋保護基金會的合作夥伴。發起於瑞士的海洋保護基金會是國際海洋研究活動中的重要力量。它以實際行動證明保育海洋的方法是切實有效的。早在19世紀初期，寶璣時計對於航海扮演重要角色。如今，我們將延續與航海領域的深厚淵源，為本次影響人類共同未來的奧德賽航行旅程提供支持。」從海洋時計為啟源，到保育海洋為目標，寶璣表也示範了頂級品牌之於社會責任的榜樣。

豪利時 贊助探險隊登克利珀頓島

■多年來也一直默默為海洋保育盡心盡力的豪利時（Oris），每年都會有一款作品結合海洋保育生態，今年則是相準了克利珀頓島（Clipperton），這個島嶼相當不出名，但對於研究鯊魚、遠洋瀕危物種的重要遷移水道之一。

因為克利珀頓島的不出名與地處偏遠（位於墨西哥西岸的巴哈半島南端1100公里處，僅能以船隻到達），讓這座小島成了遠洋保育者心中的天堂。Oris贊助的Clipperton探險隊主要任務是透過水下攝影與實際觀察各種物種的遷徙行為與環境對生物產生的特殊影響，透過不斷更新的數據資料讓世人得以更清楚了解水下生物的生活形態。

寶齊萊 買潛水表認養魔鬼魚

■魔鬼魚（Manta，又名鬼蝠魟）由IUCN列為次級保育動物，但每年的數量仍在急速減少中，英國慈善組織「魔鬼魚基金會」（Manta Trust）是保育魔鬼魚的幕後功臣之一，基金會主要以分析和實地追蹤魔鬼魚的生態環境、棲息水域、捕食習性與種類做數據分析，這些研究資料除了能分析出魔鬼魚的生態模型，還能分析出海洋環境變遷對魔鬼魚的影響。

魔鬼魚基金會在過去幾年一直與瑞士製表品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）合作密切，去年夏天寶齊萊也特意為基金會推出柏拉維ScubaTec魔鬼魚基金會限量潛水表，並將腕表拍賣收益用做基金會資助一途。但這項資料計畫最有趣的一點，反而是在限量腕表上頭，每枚限量腕表表背都有一組專屬識別號碼，表主可以憑此號碼登入一個指定網站為魔鬼魚命名，以有趣的類認養方式讓保育動物多了實際的親切感。

(中國時報)