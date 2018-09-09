新北2智慧能源社區 年省電費11萬

2018年09月09日 04:10 中國時報 報導湯瑞琪

由新北市政府攜手綠能產業打造的全國首二座智慧能源社區─三重峰景翠峰社區及永和台北菠爾社區已於8月30日正式啟用，兩座社區整合創能、儲能與節能打造智慧微電網系統，除建置12.6kw太陽光電與3.6kw風力發電「創能」系統外，亦設置60KVA/5kwh儲能電池與5kw燃料電池的「儲能」系統，並於家戶中裝設智慧電表及社區能源管理系統的「節能」系統。

其中，創能系統每年發電量高達1萬5800度電，於尖峰時段能直接供應台北菠爾社區21％及峰景翠峰社區37％的大公用電；而儲能電池每次可儲存60度電，於夜間儲存後白天可提供台北菠爾社區6小時及峰景翠峰社區12小時的尖峰用電。而智慧電表可協助住戶查看目前即時用電量、每日用電量，並與過往年度比較，且透過智慧電表與社區通報APP的整合，可提供社區住戶定期及異常通報，協助有效管理進而節省10％用電。

年節電達14％

而整體智慧微電網系統，更可協助社區年節電達14％以上，若再依台電時間電價計算，一年可望幫助社區節省電費達11萬元。為讓市民了解智慧能源社區運作方式，新北市政府特別開辦兩座社區參訪活動，相關資訊請至報名網站（https://goo.gl/F76KT8）查詢或電洽02-25865000#865 郭小姐。

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(中國時報)