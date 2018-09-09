高齡樂活 少吃多動強化肌力

2018年09月09日 04:10 中國時報 魏怡嘉 報導

新光醫院於8月24日舉辦健康講座，邀請台大復健科教授王亭貴演講，吸引滿場的民眾聆聽。（鄭任南攝）

台灣老年人口在今年突破14％，正式邁入高齡社會。據統計，年齡70歲以上有70％有退化性關節炎，醫師表示，加強肌力、預防關節受傷是避免退化性關節炎的不二法門，平時可多游泳、騎腳踏車，且體重不能過重，不少高齡者減重到最後都減到肌肉及骨質，反而減掉健康，在少吃的同時，也要多動，才能瘦得健康。

退化性關節炎是老年人最常見疾病，台大復健科王亭貴教授表示，高齡最常碰到的就是退化性關節炎，且最常發生在關節、腰椎及頸椎，尤其是年紀大、體重過重的人；目前對於退化性關節炎的治療，可使用護具、枴杖及鞋墊輔助，在藥物部分，則有非類固醇的抗發炎藥、止痛藥及肌肉放鬆劑。

利用看電視自我訓練

王亭貴說，門診中常會有病患問一定要吃藥嗎？在急性發炎期，還是需要藥物的協助，另對於退化性關節炎，目前還可以高濃度血小板血漿注射（PRP）及打玻尿酸等治療，但預防還是最有效，平時可由加強肌力著手，最簡單的就是雙腳彎曲10到15度看電視15分鐘，訓練腿的肌力。

維持理想體重健康瘦

肥胖一直是現代人的文明病，新光醫院復健科主任陳文玲表示，男性平均體脂肪應占體重10至15％，女性則為25％，如果男性超出25％、女性超出30％就是肥胖，最簡單的方法就是量腰圍，女生不宜超過80公分，男生則不要超過90公分。

陳文玲指出，維持理想體重很重要，減重不外乎控制飲食及維持運動，吃飯時可以先吃菜及喝水，讓胃有飽足感，這樣就可以少吃一點，只吃需要的，並找一個運動能讓自己快樂動、持續動，才是長期維持理想體重之道。

(中國時報)