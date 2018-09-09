台灣老茶 藏家追捧新寵

2018年09月09日 04:10 中國時報 報導何志平

台灣茶葉歷史不過約130年，卻是重要的經濟作物。（陳良宗提供）

阿里山瑞峰茶業生產合作社理事主席，也是新象藝術拍賣顧問的陳良宗。（陳良宗提供）

繼普洱茶攻占國際拍賣場，落槌價不斷迭創新高之後，台灣「老茶」也逐漸掀起收藏風。尤其台灣在200年前茶葉就是重要經濟作物，在發展的過程中或有心留茶，或為賣剩之茶，甚至是堆在倉庫被遺忘的茶，久而久之，成了台灣的「老茶」。

盛夏午後，造訪阿里山瑞峰茶葉生產合作社理事主席、也是新象藝術拍賣顧問的陳良宗。在他八德路上的茶文化推廣門市「瑞峰茶合作社」，清爽怡人的門面風格介於咖啡廳與手搖杯店之間，四周充滿以茶為元素的現代感設計，錯落有致卻有股濃濃的中國風。看他用科學的方法設計調控水溫、水量的出水機，優閒地用玉米環保杯沖泡金萱茶待客，並緩緩講解泡茶的心態，彷彿茶文化就該這麼慢活、舒心。

陳良宗說，喝茶就應該喝健康的茶。所以除了台灣的門市外，他在南京大報恩寺也開設同樣且寺中惟一的飲料店賣茶，上海門市也在緊鑼密鼓的籌備中，這是他推廣台灣茶文化漫漫長路，也是他畢生志業的起點。

茶香特殊 口感多層次

談到台灣「老茶」，瞬間打開陳良宗的話匣子，他隨手從櫃子拿出各式各樣的老茶，映入眼簾的老茶罐充滿斑駁色彩與歲月的痕跡。他指向名為「老山」的凍頂烏龍原罐裝老茶說，當年蔣經國將「老山」當作國禮贈與外賓，這個品牌在當時可是響噹噹。但即使如此，仍只是個茶葉禮盒罷了，為什麼現在動輒一罐近10萬元呢？

陳良宗解釋，這都是大陸普洱茶價格拉太高所致。他說，90年「紅印」普洱茶一片8000元，現在超過300萬，所以當大陸藏家到台灣發現「老茶」後，驚為天人，幾乎是有多少就收多少，原因無他，實在太便宜了！

陳良宗一時興起，拿出30年原罐裝台灣老茶沖泡起來，實地讓我們了解老茶在發酵轉化後的特殊香氣與色澤，還有多層次口感。只見他熟練的動作下緩緩流出有如普洱茶般深琥珀色的茶湯，散發的香氣遠非一般茶香堪比，入口之後濃醇甘甜、滑順暖胃，似乎還有種淡淡的果香，難怪追逐者眾。

當我們還沉醉在「老茶」的茶韻中，陳良宗娓娓道來台灣茶葉的特點。他說，台灣包種茶在新茶時有些細微蘭花香，是因為大陸是用高焙火烘茶，炭香味明顯，而台灣的前輩們運用低焙火及輕度揉捻，從半球型進展到球型，再從低海拔發展到高海拔，不斷改良的茶種和製茶工序下，使台灣的高山茶品質與清香味享譽國際；此外，台灣因四面環海，茶香中還會有輕微的海鹽味，也是台灣茶難以仿製的特色。

原罐包裝 可驗證依據

問陳良宗收藏的「老茶」有多少年？要如何收藏「老茶」？他笑說，台灣製茶史約130年，我手上是有百年老茶，但也不超過10斤。正當我們誇耀他可能身懷上千萬之寶時，他苦笑說這些恐怕只能自己喝，因為你拿不出它是百年老茶的證明啊！

話鋒一轉，他拿起「老山」凍頂烏龍原罐裝老茶說，古玩強調的是流傳有序，「老茶」亦然。像「老山」上面有電話號碼，你可以用號碼的數目去判斷和分析它大概的年代，而當你打開茶罐時，內包裝有像奶粉罐內的鋁箔片，這些都是可被驗證與判斷的依據。

陳良宗說，如果想收藏「老茶」，或許可以從這方面入手，相對安全且升值空間頗大。他建議，這幾年台灣還有兩個具信力老茶比賽，分別是南投茶商業同業公會及宜蘭全國老茶比賽所舉辦競賽，這些超過30年的得獎老茶也是可以收藏的參考指標。

台灣安德森拍賣、新象拍賣這幾年均朝向以老茶為主要專場之一，反映出收藏老茶逐漸成為主流，再加上大陸藏家掃貨式的推波助瀾，造成市場能買到10年以上的老茶不易，更別說30年以上的老茶。

被稱為「普洱茶王」的鄧時海教授曾說：「我們現在存茶，是為了50年後，我們的子孫都有茶喝。」他認為，從2003年到現在，大部分的老茶已從賣家轉手到企業家，而這樣的發展會讓市場上的老茶越來越少。在台灣「老茶」喝一兩少一兩的概念，與對比大陸藏家對普洱茶不斷追高走勢，未來台灣「老茶」有著難以想像的增值空間。

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(中國時報)