年改藍綠口水戰 北市府紓困！柯釋5萬職缺 退休公教優先

年改衝擊公教，北市府盤點出5萬個兼職工作，將優先提供給退休公教人員。圖為台北市長柯文哲之前出席北市府員工親子日，與員工親子合影。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

柯P搶選票再出招！年金改革7月上路，台北市有近4萬名退休公教人員受影響，在民怨直衝蔡政府之際，北市府「雪中送炭」，盤點出府內5萬個兼職工作，優先提供給退休公教人員「補貼收入」，柯文哲11日將親自主持說明會。值得關注的是，選戰倒數75天，柯於此時向公教人員釋善意，頗有深化仇綠的情緒、直搗藍營票倉的意味，堪稱選舉高招。

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關懷方案 聘用無統一限制

聘用時間跟相關規定，依照各局處自己的要點或辦法去處理，沒有統一的限制，但因為是退休公教人員，每月不能超過樓地板33140元，否則就要停領退休金；據悉初估預算每年至少1億元。

年金改革衝擊大，公教人員退休金少則被砍幾千元，多則大砍2、3萬元，部分人因子女仍在學、家有房貸或喪偶等因素，經濟大受影響。不過礙於年紀大、又與社會脫節已久，即使嘗試再就業，也苦尋不到合適工作。

柯文哲得知後，相當重視退休公教困境，要求幕僚規畫「加強照護關懷退休人員方案」，近期盤點府內30多個局處，整理出5萬個臨時性工作，除了占大宗的各級學校短期代課教師，還包括標案審查委員、諮詢委員、宣導員和講師等，每次出席約有2500元，講師鐘點費則以2000元計算，各工作薪酬不等。

負責規畫的北市副市長鄧家基證實，很多退休公務員向市府反映年改後生活受衝擊，市長很關心，盼盡可能照顧。市府業務與其委外辦理，不如找有經驗的退休公務員來做，像是公園處不少老師傅技術快失傳，找回來擔任講師，既能補貼收入，還能達到薪傳目的，一舉數得。

效果若好 再納入退休警消

市府明天將在信義區公所舉辦首場說明會，由柯文哲親自宣布方案，展現對退休人員重視。公訓處長曲兆祥說，後續會有6場說明會，待各方意見蒐集完畢馬上可推動，效果若好，會再納入退休警消人員。

觀感逆轉 公教不排除倒戈

關懷方案傳出後，不少退休公教人員躍躍欲試。陳姓退休公務員直言，年改讓他恨透民進黨，原以為國民黨與軍公教最貼近，但藍營參選人丁守中只會噴口水、罵罵人，至今也沒提具體政見，反倒是不發敬老金的「老人公敵」柯文哲，先想到他們的處境，對柯有點改觀，會去說明會聽聽看，年底不排除倒戈投柯。

此外，柯文哲為尋求連任，先後拜訪獨派大老、前總統李登輝，外傳他20日晚間應邀前往高雄演講後，將探望前總統陳水扁，但柯幕僚透露僅有演講，不過據了解只要柯到高雄都會拜訪阿扁；扁子陳致中表示，並無此行程安排，也未接到柯市長方面聯絡。

(中國時報)

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