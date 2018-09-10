避開大陸高關稅 還可減稅！川普喊話 蘋果回美國吧

2018年09月10日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

全球市值最高公司蘋果公司日前指出，如果美國政府向大陸進口產品加徵關稅，該公司生產成本恐因此上揚，導致部分產品調高售價。總統川普8日發推文回應稱，蘋果應該現在就把生產線拉回美國，便可化解因關稅引發的漲價衝擊。

美國工資高 獲利可能遭侵蝕

川普在推文中寫道，「由於我們可能向中國大陸大規模徵收關稅，蘋果產品的價格可能上揚─不過有個簡單的解決辦法，不但是零關稅，還可得到稅務優惠，那就是在美國而非在中國大陸生產你們的產品。現在就開始建新廠。好興奮！」

蘋果並未針對川普的回應發表評論，也未宣布把生產線從大陸拉回美國的計畫。川普上任後，多次要求美國製造業把生產線遷回美國本土，或者留在國內不要出走。為了削減美國居高不下的貿易赤字，川普也祭出激烈手段。蘋果即使能藉返美設廠，得以免除在大陸生產而受關稅影響，但因美國本土工資遠高於海外，獲利仍可能遭侵蝕。

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金雞母iPhone 恐列徵稅名單

陸美貿易開戰，蘋果是最受衝擊的業者之一。該公司不但在大陸生產多種產品銷美，也在大陸市場販售iPhone等裝置。一旦陸方對美國採取報復舉措，蘋果很可能成為目標。

川普7日在空軍一號上表示，除了建議向2000億美元中國大陸商品徵收25％關稅之外，也已經準備對另外2670億美元的大陸商品加徵進口關稅。蘋果因此致函美國貿易代表，指出政府此舉「到頭來等於對美國消費者徵稅，且拉抬消費者日常生活仰仗產品的成本。」蘋果指出，大範圍產品將受影響，包括電腦、Apple Watch、無線耳機AirPods等等，擔心關稅會導致競爭力下降、成長減緩。

蘋果的金雞母iPhone未在這一輪徵稅名單中，但可能被納入下一波2670億美元商品清單內。

(中國時報)