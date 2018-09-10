APEC最大公約數 府打張安全牌！張忠謀是世界級企業家 可撇開兩岸政治爭議

2018年09月10日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

我國歷任APEC領袖代表

今年的亞太經合會（APEC），擬派出台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，據了解，該人選是經過多方協調後得出來的最大公約數，府方認為，張忠謀是世界級企業家，分量和知名度足夠，且在扁時代就曾代表出席，在兩岸趨於緊張之際，是可撇開政治爭議的安全牌。

陸連挖我牆腳 府轉趨審慎

今年APEC預計11月12至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，黨政人士透露，蔡英文總統上任後，曾連續兩年派出與大陸方面關係交好的親民黨主席宋楚瑜作為領袖代表，蔡英文很滿意宋的表現，但綠營內部對於宋過去兩屆與會時，熱衷向對岸領導人示好的態度有意見，宋本人既表達沒有意願再出席，府方一度為人選傷透腦筋。

雖然一度傳出可能派出前行政院長林全，不過黨政人士表示，從過去與大陸方面「交手」經驗，已預感林全出馬的可能性很低，因此很早就決定另作準備。

尤其在大陸連續挖我外交牆腳後，近期政府在兩岸和對外關係方面轉趨審慎，無論是美國參議員提出《台北法案》，或美國宣布召回與我國斷交三個中美洲使節，府方和外交部的回應除了感謝美方外，都不就個別措施評論。

前總統陳水扁日前呼籲推動台獨公投，總統府也僅表示由權責單位回應；陸委會主委陳明通更強調，中華民國（台灣）是現階段最大公約數，顯示為免火上加油，政府動作已轉趨低調。

張忠謀與蔡英文 相當友好

據了解，此次是外交和國安體系建議比照扁執政時期，兩岸關係緊張時的作法，尋求國際級企業家作為領袖代表。張忠謀一開始就是最優先人選，除了不具政治敏感性、2006年就出任過APEC領袖代表，具有參與APEC經驗之外，更重要的是張忠謀與蔡英文相當友好。

2015年蔡參選總統進行「請益之旅」，第一站就是拜訪張忠謀，就職典禮，張也親自到場觀禮。不僅大陸方面，連綠營內部對張忠謀出任領袖代表都不會有異見。

由於張忠謀的人選，我方是先透過各種管道與相關方面進行協調，確定是張安全牌之後，黨政方面才放出消息，預計待張忠謀回覆後，近期即可對外宣布。

(中國時報)