陸學者解讀「為了成行 蔡選擇克制」

2018年09月10日 04:10 中國時報 陳柏廷 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

針對目前傳出民進黨政府徵詢台積電創辦人張忠謀，出任今年APEC會議我方特使，避免在人選上跟大陸硬碰硬，大陸涉台學者分析，由於張忠謀曾在扁政府時期出任過特使，也許是合適人選，但這一做法至多是一種克制態度，主要是為台灣可參與APEC，若要視為對大陸釋善意，恐怕有點過度解讀。

面對現今的兩岸關係與中美台局勢，蔡英文總統回應舉措顯得冷靜低調，未落入任何一方的陷阱。淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山指出，在2020年總統大選前蔡英文應會保持不挑釁的舉措，是「以靜制動」，為未來的政策保留空間，因此在現今的兩岸關係與中美台局勢中，不會多作明確表態。

在親民黨主席宋楚瑜表達無意願擔任APEC特使後，此前一度傳出民進黨政府不願示弱，有意任命像前行政院長林全，這類具綠營官員色彩背景的人選，跟大陸強碰，如今直接徵詢張忠謀的舉措，也讓外界解讀成，蔡政府不願與大陸正面衝突，選擇釋出善意。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，從學者的角度來分析，由於張忠謀在2006年扁政府時期就曾擔任APEC特使的前例，加上張不像林全，綠營官員色彩太重，且張忠謀又是純粹民間財經背景的企業家，種種條件看起來是符合APEC諒解備忘錄的規定。

包承柯指出，當然目前張忠謀能不能成行，不是他個人說了算，主要還是要看北京方面買不買帳，尤其是能否切實符合諒解備忘錄的規定，這個才是關鍵。

倘若張忠謀最終出線，是否可解讀成蔡政府向大陸釋出善意，包承柯則直言，這種做法從善意角度來解讀，有點太過簡化；只能這樣說，在當前兩岸衝突點層出不窮情況下，蔡當局做法是相對克制。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺也認為，釋出善意的說法有點牽強，民進黨當局打出張忠謀這張安全牌，基本上仍是單純從台灣方面自身利益出發，希望今年不要被APEC拒之於門外。朱松嶺稱，換言之，民進黨當局只是為了能夠參加APEC會議，才挑選了一個相對不會被大陸拒絕的人選，希望借助參加APEC會議，增加台灣能見度，有助台灣經濟的發展。

(中國時報)