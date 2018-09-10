亞洲國家憂慮美能否成為抗陸的可靠力量！川普缺席APEC 印太戰略恐夭折

今年的APEC11月登場，美國總統川普、俄羅斯總統普丁都將缺席。去年11月11日在越南峴港舉行的APEC峰會上，川普與普丁一起合照的身影將不復見，前排左起：大陸國家主席習近平、越南國家主席陳大光、印尼總統維多多；後排左起：菲律賓總統杜特蒂、俄羅斯總統普丁、美國總統川普。（美聯社資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普已確定不出席11月舉行的APEC和美國與東協峰會，有報導指美國政府內部也存在爭議，有人指出，大陸不斷加強在東南亞的軍事和經濟影響力，美國有必要更積極參與該區域事務，而非逃避。更有評論認為，川普缺席兩場峰會，亞洲國家可能會擔憂美國能否真的成為抗衡大陸的可靠力量，川普的印太戰略恐將夭折。

2017年川普參加美國與東協的峰會上，曾表示要和東協加強合作，構建印度太平洋合作框架。然而，曾呼籲東協各國與美國共同圍堵北韓的川普，2018年改變政策，專注於美朝單獨外交。而川普排斥多國自由貿易協定，堅持對華發起貿易戰等舉措，都令美國與國際社會產生隔閡。

日本《產經新聞》評論稱，川普缺席APEC，有利於大陸繼續擴大在東南亞的影響力。而美國國務卿蓬佩奧8月初造訪東協各國和印度時，宣布要加強美國在該地區的基礎建設參與力度，並將投入1.13億美元，這與大陸「一帶一路」的投資規模相比成了笑話，只會令東協各國更傾向於和大陸進行經濟合作。

川普宣布退出跨太平洋夥伴貿易協定（TPP）後，川普政府官員力推新的印太戰略，以加強對亞洲地區的承諾。專家認為，川普不出席APEC和美國與東協峰會，可說強化了美國放棄要在亞太地區卡位的印象。

川普缺席，大陸國家主席習近平將有更多機會宣傳中國的貿易開發專案，好比一帶一路倡議。美國總統過去也曾不出席亞洲峰會。2007年，小布希不去新加坡參加東協峰會，招致批評。歐巴馬因聯邦政府關門危機，取消出席2013年10月在印尼舉行的APEC峰會，被視為送大陸的一份大禮，大陸在那次峰會上出盡風頭。

另外，川普缺席APEC，也少了與習近平會晤的一次機會，先前傳出報導，陸美雙方正力圖在習川再次會面之前結束貿易戰。而川普不出席APEC，對陸美貿易戰來說是個悲觀的信號。至於習川會不會在11月底12月初於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團（G20）領袖峰會期間單獨會面，就不得而知了。

(中國時報)

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