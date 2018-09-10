代工廠出走 伺服器點燃產線遷移潮

2018年09月10日 04:11 中國時報 吳筱雯 、 翁毓嵐 ／台北報導 ／台北報導

中美貿易戰延燒，台灣電子業代工大廠一反先前沉默，從伺服器開始點燃遷移潮。市場傳出，廣達的伺服器、和碩的網通產品，都可能將搬回台灣生產，同樣是伺服器大廠的緯創，更考慮重啟從2004年之後產線便停擺的菲律賓蘇比克灣廠，對此緯創表示，重返菲律賓的確是選項之一。

中美貿易戰絲毫沒有降溫的態勢，從大陸生產基地出口的交換器、路由器等網通產品以及伺服器，接下來難逃輸美關稅調高的影響，台達電日前更開出第一槍，決定斥資在泰國股市公開收購轉投資公司泰達電的股權，以加強分散生產基地。

先前台灣代工業者對於台達電的大動作因應，不是表示等確定發生之後再來看要怎麼辦，就是表示供應鏈太複雜、搬遷成本很高，很難說搬就搬。然而，近來主要品牌客戶不斷詢問台灣代工夥伴「有沒有大陸以外的生產基地」，台灣電子下游代工產業，終於開始動起來。

市場傳出，緯創考慮回到菲律賓蘇比克灣廠，重啟生產線來生產伺服器，近期並向供應鏈洽詢有沒有意願跟隨緯創的腳步一同前往菲律賓。對此緯創表示，正密切關注中美貿易戰進展，也會規畫相關因應策略，菲律賓的確是選項之一。

緯創在2001年與宏碁分家後承接蘇比克灣廠，不過，緯創在2003、2004年間已將生產基地移往位於大陸的中山廠。另外，廣達也傳出部分產線將移回台灣，而和碩雖然沒什麼伺服器業務可言，可是和碩的網通產品做的數一數二多，尤其今年初，和碩才宣布買下全球最大網通設備業者艾銳勢在新店的廠房，並將新店廠產線全部移往和碩蘇州廠，一旦美國對大陸製造的網通產品開徵高關稅，和碩恐將首當其衝。

廣達則表示，美國政府若開徵高關稅，伺服器產線都會面臨成本上升的因素，正與客戶協商中。

(中國時報)