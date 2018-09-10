資金何處去 外資愛蘋果雙雄 花旗看好銀行股

2018年09月10日 04:11 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

中美貿易戰持續升級，演化為長期抗戰過程，更多研究機構投入心力，積極找出短、長期資金避風港，花旗環球證券最新升評玉山金至「買進」、並看好台灣銀行股，加上外資圈共同看好蘋果雙龍頭台積電與大立光，共組國際資金新一波去處。

美國總統川普再放話後續還有2670億美元商品準備上膛，完全符合高盛私人財富管理投資策略組亞洲區聯席主管王勝祖「貿易戰兩年內難善了」看法，外資圈對貿易戰中「還能有什麼投資標的？」現不只把注意力放在電信與內需等防禦族群，反而更努力尋寶，面對長期抗戰。

花旗環球證券指出，下半年投資將持續以銀行股優於壽險股，理由有三：貸款成長、淨利差擴張、貸款損失轉佳，尤其玉山金在財富管理商品帶動下，推高手續費成長，因而更獲青睞。

由於台灣的銀行股向來以本地為最主要業務重心，受到中美貿易摩擦的影響較輕，因此，花旗環球的看法一出，法人圈馬上聯想到可作為貿易戰避險標的，國際資金7日買超玉山金19,959張，高居個股買超排行之首。花旗環球同時看好中信金，對國泰金、富邦金採「中立」投資評等。

另外從台股7日下跌時的經驗看出，當漲價概念股殺聲隆隆，牽動台股各族群時，權王台積電、股王大立光穩若泰山，雙雙收漲，國際資金當天更分別買超1.1萬與71張。法人解讀，蘋果新機發表會近在眼前仍具高度吸引力，且布局蘋果供應鏈採取優先挑選最受惠龍頭股策略。

外資圈對蘋果供應鏈各有偏好，但共識集中在台積電與大立光身上，因此，在蘋果發表會來臨之前，國際資金押寶買盤都可望延續下去，抵禦貿易戰不確定因素。

(中國時報)