新聞透視－選戰完全制霸 柯P就是柯P

2018年09月10日 04:10 中國時報 陳燕珩

軍公教年改效應牽動年底選情，藍營在全台點燃烽火，訴求用選票「討公道」，綠營執政縣市則嚴陣以待，誰也沒想到，柯文哲技高一籌，在選戰倒數之際，使出一套獨創的退休公教人員關懷方案，一手打掛綠營，另手直取藍營票倉，從空戰到陸戰完全制霸；柯引領話題的能耐果然只有他自己能超越自己。

柯文哲連任之路嚴格說來並不順遂，今年5月丁守中獲黨內提名民調飆高，藍軍聲勢高漲，又逢柯文哲兩岸一家親道歉惹議，綠白決裂亂烘烘，讓人一度以為柯P將跌下神壇。

打破藍綠盤 拋丁姚在後

不料，丁守中未延續熱度，實際投入選戰以來，既推不出亮點政見，又缺乏別出心裁的宣傳手法，僅默默固守基本盤，不拔樁腳、不開拓新票源，用佛系選法自亂陣腳。不出2個月，柯文哲就靠著一日幕僚「學姊」颳起旋風，憑著高媒體曝光量、網路討論度，重新拿回主導權。

論時事議題的敏感度、網路話題的掌握，柯文哲無人能及，甚至出本書、辦幾場簽書會，都能讓全台柯粉陷入瘋狂，彷彿在為選總統鋪路。空戰輸了不要緊，藍營在北市有穩固地方組織，加上蔡政府執政不力，柯市府小辮子多，只要陸戰策略得宜，搭配特定議題操作，丁守中不是沒機會。

出手快狠準 柯粉都瘋狂

諷刺的是，在年金改革爭議上，民進黨引爆民怨，柯文哲態度曖昧，國民黨站在絕佳攻擊點，明明可藉以創造話題，號召支持者用選票討公道，並訴諸未來執政願景，找回軍公教對藍營的信任感，但丁守中卻坐等藍軍自行集結，白白錯失良機。

反倒是墨綠出身的柯文哲，從拉攏國民黨里長到挺韓國瑜，持續滲透藍營，如今再獨創全台，挺身為退休公教人員量身打造關懷方案，幾萬塊的薪酬，填補的不只是荷包，更讓退休人員遭受的委屈和怨氣得以抒發。若丁守中還誤以為藍白票源不會大幅流動，柯文哲只會愈打愈輕鬆。

(中國時報)