藍綠議員轟柯 政治算計炒短線

2018年09月10日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

柯市府在年金改革後順勢推出關懷方案，預計提供5萬個臨時性工作，優先讓退休公教參與。不過，藍綠議員均質疑，就業市場就那麼大，將工作機會限定給「特定族群」，將排擠現有工作人員權益，怒批既不公平又荒謬，擺明是為政治算計推動的短線操作。

公教人員退休金被砍，許多長者從自給自足變成入不敷出，不得不重返就業市場，北市府看準退休公教需求，彙整各局處工作機會，優先開放給退休公教參與。其中除少數是「新設」工作，多半是既有業務，未來優先鎖定退休公教人員，勢必排擠現有工作者。

民進黨議員李慶鋒質疑，年改確實衝擊部分民眾，但市府不該將「促進二度就業」與「開放機會給特定職別的人」掛勾，既已盤點出工作機會，應讓所有人公平競爭，不是只照顧受到年改衝擊的人，這邏輯很奇怪，難道失業者、民間公司退休的人就理當被排除或候補？

李慶鋒直言，市府幕僚曾多次對外放話年改上路衝擊大，柯文哲一直在算計選票，一邊打綠營，一邊透過行政資源提供工作機會，爭取傳統公教藍營選票，明顯短線操作；為討好眼前的公教選票，剝奪現有工作者的就業機會，作法實在很荒謬。

國民黨議員汪志冰則說，她贊成照顧退休公教人員，但方案要有完整配套，不能反讓另一群人被排擠在外，否則頭痛醫頭、腳痛醫腳。

面對質疑，北市公訓處長曲兆祥坦言，就業市場有限，該方案一定會排擠現有工作者，但也要照顧退休人員，他強調，各局處不會明確限制對象，但會盡量以退休人員優先。

(中國時報)