柯Ｐ吸票機 同框票房保證

2018年09月10日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／巡迴採訪 ／巡迴採訪

2014年，無黨籍的台北市長柯文哲搭著太陽花學運順風車及國民黨頹勢，聲勢大起，甚至帶動民進黨選情，外溢至許多藍大於綠的縣市；2018年「綠白」雖在北市分手，但對年輕族群而言，柯P猶如吸票機，不分藍綠，仍是各縣市長參選人樂於爭取同框的「票房保證」。

縣市長參選人通常固守自己選區已精疲力盡，但柯文哲精力充沛，全台跑透透，所到之處皆受歡迎，甚至到台中、台南辦簽書會，爆棚的粉絲，還高喊要他「選總統啦！」人氣紅不讓，柯確已成為台灣最大尾。

在新竹市，民進黨籍的新竹市長林智堅並沒有隨著黨中央同步切割柯文哲，他稱讚柯「新竹人擔任首都市長是新竹市的光榮與驕傲」，柯文哲7月底回鄉擔任「新竹300博覽會」的閉幕壓軸貴賓，兩人同框引發展覽館內千人騷動。雖然名為市政交流，卻有濃厚的輔選味道。

延伸到新竹縣，柯文哲今年已多次為新竹縣長參選人、民國黨主席徐欣瑩站台。柯媽媽何瑞英甚至陪徐欣瑩掃街拜票。徐欣瑩即使未對「柯P認同卡」照單全收，但談論到柯文哲時，都以「好朋友」稱呼，展現兩人好默契。

柯在竹縣力挺徐欣瑩，但在新竹市又與林智堅私交甚好，是否會有黨籍上衝突？徐欣瑩說，就是把新竹縣的票抓牢，柯文哲在台北、各縣市跟誰友好，那是他的自由，且他本來就有不同的朋友。

國民黨台中市長參選人盧秀燕指出，柯文哲受人歡迎的理由是因為他具有「真實與誠實」的特質。記者問她，是否考慮與柯合作？盧秀燕直言，只要對台中市民有益，都應該要超越立場，「我選的是市長，市長要替這城市著想，將來跟台北市應有適當互動，做得好的要互相學習，互相連結擴大產值，不管藍綠都該超越。」 無黨籍彰化縣長參選人黃文玲日前在柯爸、柯媽陪同下登記參選，「柯P效應」是否延伸到濁水溪，是另一關注焦點。黃文玲坦言，過去曾有「白綠繼續合作」傳言，若白綠合作，擔憂柯還是「綠」；如今白綠看來是各走各的，相信柯文哲的力量會在各地區逐漸發酵。

黃文玲指出，民進黨中央執政不力，國民黨又毫無作為，許多民眾不再願意支持藍綠，會轉而尋求「新勢力」，而柯文哲對她，確有在中間選民中拉抬的效果；柯影響力遍及各縣市，她確實曾談過聯合各縣市組成以柯文哲為首的「白色力量連線」，若柯文哲2020要問鼎總統，這樣做絕對是有幫助的。

(中國時報)