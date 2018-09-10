北神探南菜販 侯韓國民黨雙引擎

2018年09月10日 04:10 中國時報 周毓翔 ／巡迴採訪 ／巡迴採訪

國民黨2018選戰最亮眼的兩張牌就是「北神探，南菜販」，由新北市長參選人侯友宜與高雄市長參選人韓國瑜組成南北兩大選舉引擎。被譽為藍軍領頭羊的侯友宜，至今已經跨縣市輔選了8個縣市首長參選人，堪稱藍營外溢效應第1名。

侯友宜人氣旺，邀約不斷，從北到南，至今已輔選過宜蘭、金門、彰化、台中、南投、台東、高雄及苗栗等8個縣市首長參選人，侯友宜第一次去登記參選，竟是陪金門縣長參選人楊鎮浯，自己則是隔1天才完成登記。

新北市議員參選人葉元之表示，侯友宜是南部囝仔，講話「口氣」，中南部選民特別喜愛；侯友宜親和力夠，跟人交談都像「麻吉」般好逗陣，對於厭倦傳統政治精英的北部人來說，也很有吸引力，因此才會全台不同縣市參選人都想找侯站台。

雲林女婿韓國瑜日前陪雲林縣長參選人張麗善至雲林掃街拜票，雲林是農業縣市，「菜販」韓國瑜自然如魚得水。此外，韓國瑜曾任北農總經理，藍營北市議員參選人為凸顯現任總經理吳音寧的無能，也多次南下陪韓國瑜開記者會，北市議員參選人羅智強、游淑慧還募款設計「投韓國瑜，給高雄改變的春天」公車廣告，協助韓在高雄的選舉。

張麗善說，韓國瑜是雲林女婿，也是國民黨現在最強戰將，敢說敢衝，邀請他來雲林陪她掃街有正面作用，而韓國瑜是賣菜的，到菜市場和菜商、農民聊聊，也受歡迎；和韓國瑜一起打選戰，很有凝聚感，這次選舉就是應該這樣全台大串聯。

(中國時報)