日參與我潛艦國造 勢在必得

2018年09月10日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

一位熟悉軍火界人士指出，國造潛艦的第一艘原型艦，極可能是美日聯手，由美廠負責做戰系，日本團隊做潛艦的載台；種種跡象研判，不管是用什麼名義，日本團隊對參與我潛艦案是「勢在必得」。

根據國防部送達立法院的國防預算書，國造潛艦原型艦籌建案將在明年正式建案，分7年度，共編列493億6170萬餘元預算，明年是第1年，預算匡列75億1334萬元。

明年建案 列高度機密

軍方將潛艦案列為高度機密，並要求台船簽署保密切結書，軍中只有海軍司令黃曙光上將等少數人，以及蔡政府國安體系了解進度；唯從潛艦預算的科目名稱與金額判斷，潛艦國造將進入最重要的構型設計階段。

據了解，在聯合美日、護台圍陸的戰略氛圍下，多年來，民進黨內部一直有人尋求日本以技術合作名義，指導我潛艦國造，即使在馬政府時期，雙方亦有往來。

今年中，在美國開綠燈同意美方廠商可以協助我造潛艦後，據了解，日本團隊也積極參與，但仍顧慮中共反應，相當低調，唯最後不管是以何種形式參與，或是隱身於美商甚或歐商名下，但日本團隊對設計並建造我潛艦載台，勢在必得。

日技術人員 傳已來台

目前潛艦構型設計還在招商邀標階段，因此，有關日本團隊爭取參與潛艦國造案，具高度敏感，包括外傳日本已有技術人員進駐南部，指導我載台焊接技術等相關傳聞，海軍一概否認到底。據權威管道透露，民進黨新系大老邱義仁亦曾受邀去日本參觀過潛艦，而邱義仁對蔡政府的國安體系決策，深具影響力。

不過，海軍月前還特別發新聞稿否認日本以春潮級潛艦為藍本，且主打「絕氣推進系統」投標潛艦案，並表示純屬臆測，與事實不符，請媒體勿妄加揣測。海軍也強調，潛艦案現由臺船公司依計畫期程進行，進度正常，各項資訊均屬商業機密與影響國家安全，尚無法對外說明，任何媒體臆測報導，將會影響本案之執行。

事實上，蔡英文總統日前參加「新海軍啟航」紀念碑揭牌，對潛艦案曾發表相當樂觀的談話，她說「自助人助」，現在我們的決心與信心，國際友人看到了。在國防部與海軍同仁的努力下，透過跨國合作，以及國內產官學界齊心協力，我們正在一一突破研發和製造的瓶頸。

(中國時報)