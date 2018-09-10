大手筆！海軍千億預算造艦

海軍明年有4個新增造艦計畫，預算總額達1100億元，是近年少見大手筆。（摘自美國海軍網站）

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中國時報
／台北報導
國軍108年度軍事投資重大機艦國造預算分配

自25年前發生尹清楓案後，海軍幾無造艦計畫，25年後，造艦重新開張。根據國防部送達立法院的預算書，海軍明年有4個新增造艦計畫，預算總額達1100億元，是近年少見的大手筆。

根據預算書，海軍新增建案包括，60艘的微型飛彈突擊艇，總預算316．3億元，明年編列4．7億元；潛艦國造第二階段原型艦籌建，總預算493．6億元，明年編列75．2億元；飛彈巡防艦原型艦籌建，總預算245億元，明年編列16．5億元；新型救難艦原型艦建造，總預算36．6億元，明年編列1.1億元。

一位熟悉海軍造艦管理的退役軍方人士說，由於海軍很多年沒造艦，造艦管理人才早就流失，如今開張，又一口氣做4個造艦計畫，能否找到這麼多計畫管理人才，令人質疑。

海軍明年4個新造艦案，加上去年已核定的沱江艦量產、快速布雷艇及兩棲船塢運輸艦等建案，海軍匡列的造艦總預算額度已高達1376億元，若再加上海巡署造艦計畫編列的426億元，合計約1800億元。

上述海軍退役軍方人士認為，國艦國造不僅是國防部的事，政府應成立包括國防部、經濟部與科技部等單位的跨部會組織，共同管理，立法院也應有一個跨委員會的專案小組，支持並監督年度預算的支用。

另據指出，造船公會及國防部於這個月底在高雄舉辦第二屆高雄海事展，國外廠商參與熱絡，也就是看上海軍與海巡署逾千億元的造艦與後續維修的商機。

(中國時報)

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