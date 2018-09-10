立院新會期 藍促治水 「不可再推給上帝」

2018年09月10日 04:11 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院新會期將開議，行政院院長賴清德周五（14日）將與民進黨團幹部與立委舉行便當會，溝通優先法案的意見。政院發言人Kolas Yotaka表示，政院這會期共列100多個優先法案，前40案攸關經濟發展，盼盡速排審。

除時代力量外，立院各黨團有共識9月21日開議，擬邀請行政院長賴清德在25日多做一場治水專案報告。國民黨團書記長曾銘宗表示，若政院提出的治水方案可行，國民黨也會考慮支持政院編列的預算，但賴清德不能再一直講幹話，推卸給別人或上帝。

司改法案是另一焦點。民進黨團總召柯建銘說，大法庭與《憲法訴訟法》草案可協商處理，《國民參與刑事審判法》草案則在詢答；《法官法》修正案還沒送到，他強調送來就會趕快審。

柯建銘說，新會期預計處理前瞻一期預算解凍案、審查前瞻第二期預算，當中都有治水預算，而現在氣候異常頻傳，治水不應該變成口水，在野黨不必幸災樂禍，呼籲國民黨屆時不要阻擋相關預算，理性思考治水問題。

曾銘宗則表示，下會期主要就是處理公務預算及前瞻預算，他特別提到，前瞻預算關於城鄉建設的部分，第一期編列254億，第二期編730億，其實都用在選舉綁樁，結果南部一淹水就幾千個坑洞，他建議千億預算應該挪用來治水，解決水患問題。

(中國時報)