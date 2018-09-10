民進黨謀聯手美日 戰略圍陸

2018年09月10日 04:10 中國時報 呂昭隆

軍火界的嗅覺很敏銳，已聞出美日可能聯手替海軍打造潛艦的味道。美日聯手，彼此放心，綠軍也想藉此打日本牌，形成對陸戰略圍堵之勢。

就日本而言，在美國掩護下，參與海軍潛艦案，打造載台，經濟與軍事皆利。軍事上，台日潛艦有合堵大陸海軍軍力效果，再者，大陸潛艦出海，從日本到台灣這一線，水下聽音系統可以偵測；在經濟上，潛艦後續維修與後勤，可以賺幾十年。此外，美日聯手也等於掌制我潛艦戰力發展。

當然，日本真要這麼做，定是小心翼翼。日本不直接賣潛艦給台灣，是顧慮中共，但拐個彎，參與潛艦國造的構型設計與載台建造，只要低調，大陸只能吃悶虧。

事實上，我與日本退休的軍方官員往來，相當密切。綠營內部早有人極力爭取向日本採購潛艦，或是尋求技術合作協助我潛艦國造，亦或由美國出面買日本潛艦再轉賣台灣等，各種方案都談過，也都試過，目的就是希望形成美日聯合圍陸的戰略氛圍。

軍方高層最初態度是認為，日本還不至於為潛艦這筆訂單而得罪中國大陸，但在零附件的技術移轉上，的確不排除可能性，現在民進黨執政，改成技術移轉，間接參與設計載台，軍方自是樂於配合，也樂觀其成。現更因美政府同意廠商幫我造潛艦，日本團隊就沒有顧忌，化暗為明，清楚地表達勢在必得的決心了。

事實上，當日本通過武器輸出的新三原則後，民進黨親日派便一直遊說日本賣潛艦給台灣。年前日本想賣12艘蒼龍潛艦給澳洲，最後失敗，被法國搶走訂單。部分綠營人士即有意推動，希望美國先向日本買蒼龍，再裝上美軍戰系，轉賣給台灣。

當然，還有歐洲等國廠商團隊對潛艦案有興趣，軍方也沒有打假球，有些紅區敏感裝備，仍得靠國際管道取得。但就政治層面言，美日協助潛艦國造，是政治最正確的走向。

(中國時報)