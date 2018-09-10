民進黨謀聯手美日 戰略圍陸

友善列印
中國時報

軍火界的嗅覺很敏銳，已聞出美日可能聯手替海軍打造潛艦的味道。美日聯手，彼此放心，綠軍也想藉此打日本牌，形成對陸戰略圍堵之勢。

就日本而言，在美國掩護下，參與海軍潛艦案，打造載台，經濟與軍事皆利。軍事上，台日潛艦有合堵大陸海軍軍力效果，再者，大陸潛艦出海，從日本到台灣這一線，水下聽音系統可以偵測；在經濟上，潛艦後續維修與後勤，可以賺幾十年。此外，美日聯手也等於掌制我潛艦戰力發展。

當然，日本真要這麼做，定是小心翼翼。日本不直接賣潛艦給台灣，是顧慮中共，但拐個彎，參與潛艦國造的構型設計與載台建造，只要低調，大陸只能吃悶虧。

事實上，我與日本退休的軍方官員往來，相當密切。綠營內部早有人極力爭取向日本採購潛艦，或是尋求技術合作協助我潛艦國造，亦或由美國出面買日本潛艦再轉賣台灣等，各種方案都談過，也都試過，目的就是希望形成美日聯合圍陸的戰略氛圍。

軍方高層最初態度是認為，日本還不至於為潛艦這筆訂單而得罪中國大陸，但在零附件的技術移轉上，的確不排除可能性，現在民進黨執政，改成技術移轉，間接參與設計載台，軍方自是樂於配合，也樂觀其成。現更因美政府同意廠商幫我造潛艦，日本團隊就沒有顧忌，化暗為明，清楚地表達勢在必得的決心了。

事實上，當日本通過武器輸出的新三原則後，民進黨親日派便一直遊說日本賣潛艦給台灣。年前日本想賣12艘蒼龍潛艦給澳洲，最後失敗，被法國搶走訂單。部分綠營人士即有意推動，希望美國先向日本買蒼龍，再裝上美軍戰系，轉賣給台灣。

當然，還有歐洲等國廠商團隊對潛艦案有興趣，軍方也沒有打假球，有些紅區敏感裝備，仍得靠國際管道取得。但就政治層面言，美日協助潛艦國造，是政治最正確的走向。

(中國時報)

立院新會期 藍促治水 「不可再推… 政軍兵推 聚焦兩岸外交

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。