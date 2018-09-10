政軍兵推 聚焦兩岸外交

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中國時報
／台北報導

據軍方消息人士說，「107年政軍演習」已於前天（8日）起展開，將一連進行4天。據了解，今年軍方角色較去年淡化，將以兩岸外交等國安狀況為主進行兵推。

據指出，按往年慣定，政軍演習前，國安會會把演習想定提先發給軍方參與人員，而今年的政軍演習，軍方於上周演習前，都還沒有看到想定；經側面了解，今年的政軍演習以兩岸和外交等為主軸，不像去年，軍方從第一天就參加，推演共軍突襲我基礎設施等。

據了解，這次政軍演習也沒有安排蔡英文總統坐雲豹甲車撤離的戲碼。

包含副總統陳建仁、行政院長賴清德及參與演習的各部會首長，事前均被告知此兵推的期程，演習命令下達後，必須在一定的時間內進入圓山指揮所。

蔡英文上任後首次的「106年政軍演習」，於去年8月一連進行3天。去年兵推是設想包括朝鮮半島、東海釣魚台及南海爆發爭端等各種狀況，中國突然藉機以網路、飛彈襲擊台灣基礎設施等，由國安會準備各種最新國際情勢及敵情威脅，驗證政府各部門危機應變能力。

此外，總統府發言人林鶴明日前表示，有關政軍兵推是以國安單位、國防部門基於國家安全上的必須所進行的各項人員訓練、任務演習等等，相關部門都會有最好、最嚴謹的籌劃整備。至於有關細節涉及機敏，按照慣例不會對外公開說明。

(中國時報)

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