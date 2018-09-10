暴雨炸基隆 驚現黃泥瀑布

2018年09月10日 04:11 中國時報 張穎齊 、 林縉明 、 崔慈悌 ╱綜合報導 ╱綜合報導

豪雨9日狂襲北台，基隆市新西街207巷滾滾黃泥水傾洩而下，讓居民看傻眼。（張穎齊翻攝）

水淹進民宅，住戶無奈。（張穎齊翻攝）

民眾冒雨在市場中購買高麗菜。（王英豪攝）

雨炸基隆！豪雨從前天傍晚起肆虐基隆，直到9日清晨又再度淹水，市區道路多處水深及膝，甚至出現黃泥瀑布奇觀。市長林右昌9日上午前往復興路勘災，面對民眾抱怨排水系統改善工程一再延宕，林右昌緩頰說盡快在9月底前完工，不料話剛說完5分鐘，才退去的雨水再度淹起來，所有人當場傻眼。

蔡英文防災 4000兵力待命

總統蔡英文昨天則在臉書表示，國軍近4000名兵力已進入待命狀態，政府也啟動災害應變機制，提醒民眾一定要小心自身安全，並隨時關注官方發布的訊息，做好防災準備。

基隆市前晚因鋒面和對流旺盛影響下起大雨，驚人雨勢造成部分地區淹水，幸好積水很快退去。不料，市區從昨天上午7時起，受到天氣影響又開始下起大雨且碰上滿潮，包含復興路、新西街、西定路、深澳坑路等地傳出淹水災情，水深及膝迫使民眾必須冒險涉水而過或繞道行駛。

基隆市復興路212巷長久以來幾乎逢雨必淹，被市府列為易淹水重點地區，從前晚到昨天清晨2度淹水，林右昌前往勘災，向現場民眾說明會要求排水系統改善工程盡快在9月底完工，並補助增設防水閘門，災損也從寬認定核發救助金。豈料林右昌話說完5分鐘，原本逐漸退去的水又因大雨再度淹起來，場面尷尬。

民宅坍塌下陷 道路變成河

「這不是天災是人禍！」林姓居民痛批，市府去年就開始做排水工程，但做做停停，完工日一再延宕；莊姓民眾則說，前晚才剛清理完家園，怎料再三淹水，非常無奈。

由於雨水夾帶黃色泥土衝向道路，安樂區新西街207巷還出現「黃金瀑布」奇觀，淹水退掉後，當地一處民宅坍塌下陷，市府趕緊出動機械前往拆除。

基金一路因為武崙溪暴漲，道路慘變成「黃河」，義一路一度淹到30公分深，深澳坑路則有3人困在被大水包圍的車內，幸好警消及時救出。直到午後，基隆市區多處淹水漸退未傳傷亡。

暴雨猛灌北北基，累積雨量破400毫米，受暴雨影響，陽明山龍鳳谷、硫磺谷等路段昨也發生坍方，甚至出現土石流、淹水、路面龜裂等，陽金公路一度雙向中斷，雖經緊急清理，但只有金山段搶通，台北端仍無法通行。陽明山國家公園昨罕見在臉書PO文，呼籲遊客不要上山。

(中國時報)