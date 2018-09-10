水利署：重點是要不怕淹水

2018年09月10日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

暴雨轟炸北台灣，檢討聲浪四起，不過水利署副署長王藝峰指出，8日當天台北雨量最高達到每小時130毫米，已超過防洪標準，無論任何地區只要超標，是「不可能不淹水的」，重點是要「不怕淹水」。

王藝峰指出，目前「海綿城市」等防洪設計上，是希望淹水發生在主要鎖定區，如兼具蓄洪池功能的公園；未來若要檢討改善，對已發展成熟的舊市區較不利，但可盡量用公設、道路等用地改善，如大安森林公園等。

水利署指出，中南部水庫包括鯉魚潭、曾文、南化等水庫昨先調節性放水，至於石門水庫下游有鳶山堰等設施可供調節，因此盡量多留水，為枯水期作準備。

目前全台大型移動式抽水機共1149部，除各地方政府使用管理外，還有65部供機動分配，在水利署主動了解，和地方政府提出申請後，調度支援地方政府16部，分別是基隆市3部、新北市1部、宜蘭縣4部、花蓮縣2部、台南市2部、屏東縣4部。

水利防災中心主任郭純伶表示，台北市本身資源豐富，因此沒有向水利署申請抽水機。據北市府工務局資料顯示，其共有永久抽水站66站，臨時性抽水站21站，應可因應未來降雨。

台大土木系教授李天浩指出，台北市的排水保護標準已經是全台最高，據悉也正在進行提高標準的工程，但規模浩大，需要較長時間；不過，以8日最高每小時130毫米的雨勢來說，就算提高排水標準，恐怕還是難以避免短暫淹水。

(中國時報)