亞培6問題產品 下架264萬罐

2018年09月10日 04:11 中國時報 林縉明 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

亞培原味安素等6項產品變質事件，北市衛生局要求業者48小時內預防性下架，截至9日下午5時期限結束，全台回收下架共264餘萬罐產品，衛福部食藥署、衛生局兵分5路前往北市12個行政區的亞培各通路稽查，昨晚截稿前，未發現通路有未下架的產品。

亞培原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體、愛美力HN等6項產品傳出變質疑慮，衛生局向業者調閱資料，發現6項疑變質產品，今年1月至8月共受理629件客訴產品不安全事件，業者卻未向中央或縣市衛生主管機管通報，因業者遲遲無法出示相關安全證明文件，衛生局7日下令預防性下架。

亞培台灣分公司聲稱，接獲民眾投訴有向美國原廠反映，原廠排除食安疑慮，因此未通報，衛生局為釐清業者未依規定通報責任歸屬，要求亞培亞太地區代表及美國原廠抵台配合調查，相關資料食藥署及衛生局還在清查釐清。

衛生局食藥科長王明理表示，全案仍在調查、談判階段，初步結果預計10日會出爐，因應亞培其他產品也陸續傳出有變質情況，衛生局已經抽檢亞培全品項總計25項產品，預計1至2周簽發，因涉及跨國進口食品，且是特殊疾病配方食品，後續將交由食藥署統一說明。

對於這次產品變質，亞培明明收到客訴卻沒有通報，食藥署食品組組長潘志寬表示，因亞培自認沒有安全性疑慮，因此才沒有通報，但他也坦言：「看到結塊誰還敢吃？」因此已經要求，亞培公司於會議中承諾會如期完成預防性下架，並要求該公司盡快提出完整檢討報告，包含對所有通路、以及運貨過程、或是酸鹼值變化等，找出產品變質原因。

至於又有民眾投訴包含葡勝納、小安素等產品疑似結塊，食藥署要求亞培公司應主動調查瞭解所有通路，並有必要矯正預防措施，由總公司所在的北市衛生局負責調查、抽驗，衛生局將對小安素介入調查，若經調查屬實有衛生品質疑慮，也不排除預防性下架，確保民眾食品安全。

(中國時報)