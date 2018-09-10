山竹恐轉強颱 料通過巴士海峽

2018年09月10日 04:11 中國時報 游昇俯／台北報導

編號第22號颱風「山竹」已於昨日下午2點增強為中度颱風，預估周六、日開始影響台灣，屆時將有強颱規模。此外，今（10）日受強烈東北風影響，白天降雨主要落在新北市山區及宜蘭地區，入夜後降雨轉往花東及恆春半島，雨勢雖較前兩日和緩，但仍有短時強降雨發生機會。

颱風「山竹」已具有中颱規模，預估周六、日經過台灣，屆時其外圍環流將影響北部、東半部產生短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮在其「三立準氣象‧老大洩天機」專欄指出，「山竹」受太平洋高壓氣流導引，以偏西再轉西北西方向前進，因沿途環境高低層風切小、海洋熱含量大，將一路增強，「極可能是今年鄰近台灣強度最強的一個」。

中央氣象局預報員吳依帆也表示，太平洋環境有利「山竹」發展，變成強颱沒問題，歐洲模式預測路線已稍往南修，推測會往巴士海峽通過，但仍要看大平洋高壓強度變化，若距離台灣海岸一百公里以內，仍會發布海警。

吳依帆表示，今日白天新北山區及宜蘭有局部豪雨程度降雨，日累積雨量可到200毫米以上，入夜後受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，降雨移往花東及恆春半島，仍有局部大雨及豪雨程度，雨勢將持續到周三；北部及其他地區雨勢趨於緩和，但仍不定時有間歇短暫陣雨及雷雨發生機會，午後降雨機率又稍大。

原位於鵝鑾鼻東方海面低氣壓，於昨日下午2點成為熱帶性低氣壓，位置約在鵝鑾鼻東南東方240公里海面上，今日會持續滯留，周二起才會往西移動通過巴士海峽。此熱帶性低氣壓有機會變成輕度颱風，但仍需持續觀察，視暴風半徑及距離遠近，可能成颱就立即發布海上颱風警報。

(中國時報)