南韓再現MERS 疾管署加強中東檢疫

2018年09月10日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

南韓傳出1名男子感染「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）」，這是2015年以來南韓的首例，是否再現2015年南韓38起死亡案例？疾管署表示將嚴密監控，並加強來自中東航班的檢疫。

根據世界衛生組織（WHO）公布的資料，2012年9月至今年7月，全球累計2241例確診病例，795例死亡，共有27國通報病例，主要集中於中東地區且疫情持續，以沙烏地阿拉伯最多。

此外，今年迄今曾經發生境外移入個案的國家，包含馬來西亞、英國與南韓，都有中東地區旅遊史，均為散發。

而南韓發現61歲男性感染「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）」，他在8月中旬前往科威特，8月28日因腹瀉在當地就醫，可是症狀沒好轉，9月7日返南韓下仁川機場後馬上就醫。

個案因有發燒、咳痰及肺炎症狀，由醫院通報為MERS疑似個案，並轉收治於首爾大學附屬醫院持續隔離治療，包括同機乘客、空服員、機場移民署、醫療人員與家屬等20人被隔離、檢查。

疾管署副署長莊人祥說，南韓官方表示個案明確告知旅遊史並被立即隔離治療，而且南韓經歷2015年疫情後，具備相關應變與檢驗能力，應不至於發生疫情擴散及社區傳播風險。

目前國內感染風險低，疾管署會持續關注，加強來自中東地區航班檢疫，莊人祥指出，MERS主要傳染途徑為接觸或吸入患病駱駝的飛沫或分泌物，人傳人案例且群聚均發生於醫院或家庭。

南韓2015年5月20日出現MERS感染，由於政府起初隱匿疫情，造成嚴重後果，該年底結束疫情共有1萬6752人遭隔離，186人感染、38人死亡。

(中國時報)