加強農產行銷 創造新價值

2018年09月10日 04:11 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會「107年度地方治理論壇」第5場論壇，彰化縣政府農業處處長黃碧海（左起）、騏璣資訊科技公司執行長謝東昇、議員林世賢、逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲、中興大學行銷系所榮譽教授李皇照、彰化縣議會祕書長史仁智、議員劉惠娟、議員陳秋蓉、彰化師範大學管理學院院長葉凱莉等出席，發表精闢見解。（黃國峰攝）

不少民眾到場仔細聆聽學者、議員見解，相當關心彰化發展。（黃國峰攝）

彰化縣是農業大縣，如何透過行銷策略建立通路提升價值，各界關注！彰化縣議會地方治理論壇，第5場聚焦「農產行銷 創造新價值」邀請學者專家和議員們共聚一堂；從專業角度和深入在地的觀察，探討怎麼去播種農業的新生命，並結合文化、觀光，帶動熱烈迴響。

彰化縣議會議長謝典霖領軍創辦地方治理論壇，帶動更多人關心公共議題！祕書長史仁智代表指出，論壇邁入第3年，除更貼近民意，也跳脫行政機關的侷限；透過公開討論、共同獻策，擘畫彰化的願景，共創幸福家園。

彰化師範大學副校長陳明飛指出，學校教育在培養更多世界公民，參與舉辦地方治理論壇，盼起帶頭作用；當前網路的躍進改變了世界，農業行銷應善用網際網路的資源。

善用網路資源行銷

論壇也邀請中興大學行銷系所榮譽教授李皇照，主講「農產行銷創造新價值」專題，指出要提升競爭力，要了解什麼人要買，要買什麼東西？農業也有很多社會意義，農家不是只有生產，是和生活結合，農業在國家是重要產業，關乎糧食安全問題。

國立彰化師範大學管理學院院長葉凱莉說，彰化農業基本上屬於小農，和全世界相較是迷你型，儘管迷你，但團結力量大，怎麼去結結盟創新價值很重要，政府可從很多面向去協助；從生產到市場間，去簡化過程，建造銷售平台系統。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲指出，彰化縣的農業產值約600億，不是全國最多；但透過加工和文化創意產業結合，能進一步開拓市場和創造價值，關鍵在生產前要想，市場在哪裡？要賣給誰，定位清楚，銷售自然不成問題。

不叫農夫改叫農師

騏璣資訊科技執行長謝東昇表示，農業很有未來性，以後不該叫農夫，要叫農師，結合生產力，管理和創新能力，連結行動商務；智慧農業時代已經來了，如何去共享農機、技術、倉儲、農莊、農地、物流、通路，讓假日農夫有去處等，是發展新面向。

彰化縣政府農業處處長黃碧海強調，農業行銷不只買賣農產品，也是傳遞地方文化、生態的價值；如何把高科技應用到農業，再者內銷和外銷得並重。縣府努力建立起彰化縣的品牌，葡萄打響名氣，番石榴也銷售到加拿大了，開拓外銷管道都種下了希望。

彰化縣議員劉惠娟、林世賢和陳秋蓉等，分別從彰化縣農業特性提出精闢的分析和建議；讓在地聽眾特別有感，帶動討論，氣氛熱烈。

(中國時報)