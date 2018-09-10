鎖定消費群 打造電商平台

2018年09月10日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會地方治理論壇，與會專家學者建議，發展農業經濟，民間與政府應攜手致力提升農業六級產業化，打造優質電商平台；從生產者到消費者，縮短中間過程，才能保障品質、降低成本，真正提升農民收益。

彰師大管理學院院長葉凱莉表示，台灣多數農民已有能力生產優質農產，如何找到好通路來銷售卻是困難一環；建議政府主動研究調查消費者需求，循國際成功案例打造銷售平台，協助農民正確有計畫性的生產、加工、包裝與販售。

她以日本晴空塔限定銷售的番茄等農產品、新潟縣越光米產業與清酒、荷蘭花卉聯合品牌篩選扶植優質小農等案例；強調了解消費端需求，引進青年返鄉從農，落實人才培訓以提升農業的栽培、加工技術與行銷，產出更精緻、具差異化、高品質且符合市場需求的農產品，才能創造新價值。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，彰化縣農業年產值近600億，還輸給雲林、屏東和台南市；要提升價值，需思考透過加工、外銷、農業體驗，並結合文化與創意。他反問農戶，生產過程真的沒問題嗎？規格是否符合消費者需求？「四章一Q」等溯源管理若跟不上，再努力也還是會有問題。

他呼籲，不斷補貼非長久之計，未來農業的挑戰越來越艱辛，卻是絕不會被淘汰的產業；行銷並非單純銷售，要能得到消費者認同，透過科技與管理，將產值提高為價值。

騏璣資訊科技公司執行長謝東昇則從數位經濟角度分析未來發展，強調網路時代，農創就在網路上、手機裡的銷售平台。智慧農業時代，發展行動商務，應透過大數據、社群行銷、實體在地生產，形成自給自足模式；甚至募資創業，共享農機、農地、人力技術和通路。

農業處長黃碧海表示，將學者建議歸納四大項，作為施政推動方向；已與縣農會合作規畫許多休閒農業遊程，可供各界參考洽詢。未來將加深農產品牌行銷力道，深植消費者心中，並努力再提升縣內葡萄設施栽培面積、繼續拓展番石榴外銷管道。

(中國時報)