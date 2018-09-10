旺世界》文姿云、徐瑋駿 瞄準東京奧運！空手道神鵰俠侶 踏實築夢愛相隨

2018年09月10日 04:11 中國時報 李弘斌 、 陳筱琳 ／專訪策畫： 謝錦芳 執筆： 李弘斌 、 陳筱琳 攝影： 王英豪 ／專訪策畫：執筆：攝影：

文姿云咬金牌慶祝完成亞運二連霸。（本報資料照片）

文姿云小檔案

文姿云（前右一）從小就喜歡空手道。（文姿云提供）

空手道神鵰俠侶文姿云與徐瑋駿在亞運中分別獲得金牌、銅牌，成為台灣之光，兩人返國後接受《中國時報》獨家專訪，文姿云說，「空手道是我生命的全部，因為它，人生變得不一樣」；徐瑋駿則說，「空手道讓我遇見文姿云，這是最美的地方。」兩人下一步瞄準2020東京奧運，為這個土地拚戰，讓世界看見台灣。

以下是文姿云與徐瑋駿接受訪談摘要。

問：恭喜兩位這次亞運分別拿到金牌跟銅牌，這趟去雅加達的感覺如何？

文：這是我第二次參加亞運，壓力多少是一定有的，而且比第一次還要背負大家的期待，所以出國之前一直在調適壓力，盡力把平常練習的發揮出來，就是對這次比賽最好的交代。

雅加達亞運空手道女子55公斤級賽，文姿云連勝3場闖入冠軍戰。（本報資料照片）

問：姿云喜歡「小清新」這個綽號嗎？

文：目前還蠻喜歡的，我私底下是比較大剌剌的，但是我在大家面前的形象，就是比較清新的感覺，我自己覺得啦！

超大食量 標準甜食控

徐：有喔，真的有包袱，我觀察到她，自從小清新之後，她會比較要注重自己清新的形象，就是要清新、不能這樣…

問：聽說姿云食量很大，小清新、食量大，感覺反差很大。

文：我吃飯吃很慢，然後我又可以吃很多…

徐：就是吃的很清新的樣子，但是沒有停一直吃（笑）。食量沒有真的算過幾個便當，巔峰的時候比如說吃到飽兩個半小時，從頭吃到尾沒有問題，沒有停喔，不是說邊聊天邊吃，而是一直吃，吃完然後繼續吃，從鹹的吃到甜的，所以是蠻厲害的。

兒時夢想 長大當警察

問：聽說還吃不胖，真令人忌妒。

文：我特愛吃甜食，巧克力、冰淇淋、蛋糕，看到甜食我就會欲罷不能。在比賽前他（徐）就特別叮嚀我，少吃一點甜食。

問：姿云從幼稚園就開始打空手道，是夢想打空手道、拿金牌嗎？

文：我小時候夢想當警察，因為爺爺是警察，我以後也要當警察、打擊犯罪。但人生走一走覺得怎麼好像離我的夢想越來越遠，好像又有下一個夢想出現。

問：據說差點去打壘球…

文：對，國中有個老師推薦我去打壘球、當投手，但是（空手道）啟蒙教練就說，妳只要繼續練空手道，以後成為世界冠軍了！我就心想「好啊好啊」。當我發現有件事情我可以很認真的做，我把它做好的時候，就覺得很滿足，現在也是一樣。

雅加達亞運空手道女子55公斤級金牌戰，文姿云（左）擊敗伊朗選手奪下金牌。（本報資料照片）

教練預言 拿世界冠軍

我小時候參加蠻多運動的，像是游泳、躲避球、兵乓球、田徑、柔道、壘球，最後專門走入空手道這個圈子，是因為我很喜歡團體生活。小時候爸爸媽媽常常不在家，我常常就跑去道場混，給我一種像家的感覺，我就很喜歡，所以到了高中，我們是團體生活，所以就很愛，也因此踏上空手道之路。

問：2014仁川亞運的金牌，其實是傷癒復出且復仇成功。但前一年亞錦賽金牌戰輸給日本的小林實希，還造成妳髖關節受傷，坐了3個月輪椅，當時怎麼熬過來的？

文：那個時候不知道自己可不可以，恢復的時間夠不夠。每天在這邊做復健、看著對手每天都在練習進步，那個心情不知道怎麼去形容，其實我沒有休息到傷完全好，就上去練了，因為我等不及，我不想要讓人家覺得說，「原來這個量級沒有文姿云居然也可以！」我最後還是給自己一個目標挺過來。

好勝心強 負傷挺過去

問：小清新的好勝心超級強？

徐：非常強！她在空手道這塊領域的好勝心非常強。明明知道自己受傷，應該要休息，但是她不想要讓人家覺得說這個量級沒有她也OK，從這些地方可以看的出來她好勝心真的非常強。

她的企圖心非常強，跟她對打的時候，你可以感覺得出來她不是在做這項運動而已，感覺就好像你真的是在跟一個人對戰，從裡散發到外那種感覺，她就是無時無刻地想要去得你的分，無時無刻想要找你的漏洞去攻擊。我在國內或國際賽不管男女練習裡面，很少感覺到像她這樣子。

問：兩位如何展望2020東京奧運？

文：最終極的目標就是東京奧運，我會把準備分成好幾段，每一場積分賽都視為一個小小的目標。跟現在相比，我希望自己可以再強化60％！

徐：我們有一個團隊，就是一步一步的去做，我們現在就專注在當下訓練，一步一步往前進。我覺得到時候就自然會有好的結果。

(中國時報)