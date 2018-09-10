旺世界》採訪側記 男友一段話 小清新擊敗大魔王

2018年09月10日 04:11 中國時報 李弘斌

空手道「小清新」文姿云和男友徐瑋駿在雅加達亞運分別奪金摘銅，被外界喻為「神鵰俠侶」。在專訪中，文姿云收起在賽場上的殺氣，在成熟穩重的男友徐瑋駿身旁，就像個幸福小女人，有如體壇的小龍女、楊過。

金庸筆下的小龍女是古墓派的傳人，外表清麗脫俗、氣質動人。同樣的，文姿云被稱為「小清新」，從小就是個美人胚子。徐瑋駿承認，這個小學妹當年的確是第一眼就抓住他的目光。

小說中的小龍女不只美麗，使一手玉女劍法搭配暗器玉蜂針，也是一等一的武林高手。而文姿云是中華隊本屆亞運唯一金牌衛冕成功的好手，女子空手道55公斤級世界排名第1，「武功」之高也不在話下。

小說中的小龍女長居古墓，不諳世事，後來與楊過行走江湖，幾乎都以心上人的意見為準。而從台灣空手道的「神鵰俠侶」身上，更讓人看到文姿云之所以能成為頂尖競技選手，徐瑋駿一旁的默默支持相當重要。

4年前仁川亞運，文姿云在4強要遇上前一年亞錦賽讓她受傷的宿敵小林實希。怕自己想太多、不喜歡先看籤表的文姿云，前1天「意外」得知第2戰就要碰上這個「大魔王」，也是徐瑋駿一段話就讓她吃下定心丸。

「反正我們的目標金牌嘛，不管怎麼樣都會遇到啊，早打晚打而已啊，就把她打過去，實至名歸的拿到就好。」徐瑋駿回憶當時所說的話，文姿云則說：「如果沒有他的話，就不會有這兩塊金牌。」

徐瑋駿讓文姿云相信自己夠好、還可以更好，他努力扮演好男友與陪練員，兩個不免會互相衝突的角色，甚至他也甘於扮演文姿云一旁的綠葉，把自己的成績擺在一旁，寧願換幫助女友拿到金牌。

在這次專訪最後，徐瑋駿對文姿云的一段深情告白，「其實我只希望妳開開心心過每一天，其他的可以交給我，不必去擔心。」真的讓人感覺現場充滿了「粉紅泡泡」，彷彿小說中「一生只愛小龍女一人」的楊過，正在我們的面前。

「空手道對我們有什麼意義嗎？那我先講，反正瑋駿一定還可以補充很多！」充分的信任，完美的互補，也有著共同的願景。這對神鵰俠侶愛情長跑8年，還會繼續攜手前行，2年後問鼎東奧金牌，也就是相互扶持的其中一站而已。

(中國時報)