旺世界》國三就認識！喜上加喜 可能東奧前結婚

何時把文姿云（左）娶回家？徐瑋駿笑說，大家都說東京奧運之後，這樣都被猜到了，他要怎麼求婚呢？（王英豪攝）

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中國時報
／專訪

空手道，一種感覺殺氣騰騰的運動，連結文姿云和徐瑋駿的世界，不只成就了他們的愛情，也成就了彼此的美好人生。對於何時「成家」、步入人生下一階段？文姿云笑著說：「結婚有在計畫內的，不一定是東京奧運之後，也有可能東奧之前就有好消息喔！」

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回憶兩人初遇過程，文姿云說：「國三就認識瑋駿。我第一次見到他沒特別印象，起初反而比較認識他旁邊那位學長，因為學長問我：『妳有沒有男朋友？』」

雖然不到一見鍾情，徐瑋駿第一眼對這位學妹很有好感：「我拜託好友問她有沒有男友。那時他們來跟著內湖高中空手道隊暑訓。」文姿云接著說：「我記得當時你在做暑假作業。」徐瑋駿回應：「我看到她，心想有個學妹也是空手道隊、蠻漂亮的，有機會認識一下。」

徐瑋駿分享兩人小故事，「第一次跟她講話時，我問她：『妳生日什麼時候？』她回我：『還很久。』然後就走了，我心想：『哇，這麼囂張！』日後談起這事，她跟我說：『我是講929！』她生日是9月29日，可能我當時緊張聽錯，也因這段插曲，讓我更想認識她。』

高中教練禁止隊內戀愛，徐瑋駿高三、文姿云高二時，兩人鼓起勇氣正式交往，文姿云透露：「自己從小到大都在台北、空手道的環境中生活，高中時訓練很苦，1周7天毫無喘息，曾想透過念大學遠走高飛。那時我在台北、台中和林口3校之間選擇，已經上大學的瑋駿幫我分析各校優缺點，不管我選擇哪裡都支持我，考量了很久，最後還是捨不得他，跟他一起留在台北。」

空手道對於文姿云有如空氣般的存在，「空手道在我的生活中，它是一個必需品，平常不會感覺到它的存在，但是沒有它不行。我覺得空手道對我來說，看似沒有很重要，但沒有它活不下去。」

徐瑋駿則說，「空手道讓我變成更好的一個人，學會謙虛、學習、共享以及將心比心。空手道教你的不是只有打打打，有時候反而是一種互相的感覺。」

(中國時報)

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