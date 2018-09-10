助圓夢 華南金7獲體育推手獎

2018年09月10日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

扎根國內體育活動不遺餘力，華南金控今年連續第7年獲得體育署舉辦的「體育推手獎」肯定，更同時獲得該獎項贊助類金質獎、長期贊助獎，及推展類銅質獎，由董事長吳當傑親自出席受獎，吳當傑表示，這份殊榮肯定華南金長期致力於體育活動推展的努力與貢獻。

一球圓一夢 育人才

昨日參與華南金及財政部一起舉辦的統一發票盃路跑高雄場活動，吳當傑從頭到尾跑完全程，他不諱言跑完確實有些累，但感到累的有價值，他指出，華南金長期投入體育活動不遺餘力，且善盡社會責任。

華南金自民國96年起，與中華棒協合作推出「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，迄今12年，長期投入基層棒球扎根工作，用實際行動扮演台灣棒球幼苗的最堅實的後盾，為國內培育優秀的運動人才。

此外，華南金近年來持續贊助中華足協國家代表隊集訓及聯賽的經費，與財政部和各區國稅局共同舉辦「統一發票盃路跑活動」，並定期舉辦集團羽桌球比賽，以多元化方式協助運動推廣，倡導集團運動風氣。

主管表示，華南金控自民國96年起推出「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，今年更整合所有棒球活動，推出「一球圓一夢：守護初衷 勇敢造夢」三部曲，以實際行動落實想法，不僅是在財務上的支持，更幫助熱愛棒球的小朋友追求夢想，將更多台灣的棒球好手推向國際棒球舞台發光發熱。

路跑募發票 做愛心

首部曲「我要當國手」，從今年5月開始冠名舉辦華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽，遴選少棒、青少棒的國家代表隊；第二部曲「前進大聯盟」，贊助美國職棒大聯盟首度來台舉辦的「2018 MLB CUP Taiwan」賽事，並舉辦「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，將美國職棒大聯盟的體驗教學及競賽引進台灣，也透過專業示範與指導，開啟孩子們的國際視野；以及第三部曲「下一個台灣之光」，贊助首度在台灣舉辦的「2018年第10屆BFA亞洲盃少棒錦標賽」，不僅提升台灣棒球運動在國際的能見度，也助中華隊一臂之力，順利將冠軍獎盃留在台灣。

華南金自民國100年起，每年響應財政部，與各區國稅局共同主辦全台各地「統一發票盃路跑活動」，儼然成為國內民眾最期待的路跑活動之一。每場路跑活動更邀請跑者一起響應「捐發票做愛心」，並將所募集的發票捐給弱勢團體。

(中國時報)