華銀要培養更多「翻滾男孩」

華南銀行在9月8、9日舉辦「小小體操營」，由鞍馬王子李智凱（右）等擔任營隊總教練，指導小朋友體操技巧。（華南金控提供）

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中國時報
／台北報導

華南金控在2年前《翻滾吧！男人》推出前，接觸到今年在亞運拿下鞍馬金牌的李智凱、體操選手黃克強與他們的教練林育信，開始一連串贊助行動，包括訓練經費、傷害保險、信託及理財規畫等，助他們全力衝刺，向2020東京奧運邁進。9月8、9日更舉辦「守護初衷 勇敢造夢－小小體操營」，邀請3人擔任總教練，現場指導，期培育更多小小「翻滾男孩」！

華南金控主管表示，那時想支持李智凱等守護夢想，故每年贊助168萬元的訓練經費，4年共計672萬元，補助2位選手投保華南產險個人傷害保險，每人保險金額高達1000萬元，也提供華南銀行的專業信託及理財服務，為他們守護財富。希望讓選手們無後顧之憂。

其中「鞍馬王子」李智凱也不負眾望，屢創佳績，自今年初起於卡達世界盃、澳洲與亞塞拜然連獲3面鞍馬銀牌，5月底在克羅埃西亞世界盃摘下鞍馬項目金牌。8月「亞洲運動會」中表現更為優異，在鞍馬單項中展現苦練後的結果，完美呈現難度加強後的湯瑪士迴旋，奪下亞運鞍馬項目金牌榮耀，華南金也加發50萬元激勵獎金。

華南金董事長吳當傑勉勵李智凱再接再厲，也同樣鼓勵在辛苦鍛鍊的黃克強，期待他們在2020東京奧運翻出更好的成績，繼續在國際體壇放光芒，「讓世界看見台灣，也將榮耀帶回台灣！」

有教練私下表示華南金支持選手，不像其他商業品牌會給選手很多任務，而是給選手穩定的經濟支援，吳當傑表示，確實如此，華南金資源有限，為此，主要投注在選手身上，如支持李智凱、黃克強等人，就是將支持經費信託，讓兩人不用煩心生計，專心投入訓練、提升自我實力，而李、黃兩人也願為協助台灣體操業向下扎根，像出席「小小體操營」活動，一同為台灣體操界盡分心力。

(中國時報)

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