下探43萬輛 車市敲警鐘

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中國時報
／台北報導

年改效應延燒，加上選舉衝擊消費信心提前發酵，9月車市不見好轉。車商主管透露，上半年為顧顏面，整體車市約有5％的領牌車，將成為下半年去化壓力，推估今年44萬輛不只不保，更可能下探43萬輛，國內車市連12年創新高紀錄，恐在今年止步。

國產車市占率直直落，前8月車市驚現死亡交叉。根據統計，8月新車銷量僅2.6萬輛、年減近3成，讓前7月還微幅成長的車市「倒頭栽」，累計前8月反而較去年同期下滑1.3％，敲響全年可能衰退的警鐘。

「真的不好！」車商主管直言，農曆7月本就是銷售淡季，但沒有一年像今年，買氣差到破表，尤其8月中下旬中南部爆淹水災情，有人說可能會有換車潮，但實際狀況是換車潮沒看到，卻已讓購車意願雪上加霜，更沒人願意進展間。

事實上，因為年改效應，今年以來車市買氣已現疲相，即便各車廠大手筆祭出購車贈品，拉抬效果仍有限。礙於內部目標及對原廠承諾，車商透露，上半年領牌車不少，保守估計約5％，若下半年買氣仍差，這些車去化不了，就恐壓垮全年銷售數字。

從供應鏈傳出消息，已有國產車廠看淡下半年買氣，過往利用暑休1周調整產線，乾脆拉長成1個月，藉此紓解庫存壓力，等於變相減產，最主要因素就是年底大選難料，已讓有意購車的買家卻步。

「沒那麼慘啦！」和泰車發言人劉松山說，今年仍維持44萬輛的預估值，對汰舊換新政策會觸動換車需求仍有信心，至於選舉，其實平常心看待就好，過往都認為會影響，但也很有限，選完了買氣就會回歸常態。

(中國時報)

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