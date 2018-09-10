新車發表 就怕選舉失焦

2018年09月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

不願與大選硬碰硬，車商兩招應戰。和泰車搶在國慶日前，索性把兩品牌新車能發先發，裕日車則採「兩段式」策略，9月底提前公布第4季主力車款細節，上市要到選後，能提前接多少單是多少單。

第4季向來是新車連發的旺季，但今年受選舉影響，發表時間跟著大亂，就是怕被選舉「沖到」。據經驗，就算民眾有心買車，新車上市訊息也會被選舉新聞蓋掉，影響銷售。

為避免與選舉撞場，和泰車搶在國慶日前把Toyota Auris、Lexus ES300兩款車先發表掉，至於Toyota Rav4、Lexus UX可能押到選後發表。

裕日車則採取「兩段式」應戰，被寄予厚望的國產休旅車kicks將在年底發表，就怕選舉失焦，索性在9月底前率先公布產品細節，公布售價、開放預接訂單，至於上市則等選後，把可能的衝擊降至最低。

車廠主管分析，如果不先預告，等選後才來發表新車，「可能今年有預算的車主，就跑光了」，這是當前最不願看到的狀況，所以如裕日車搶先透露些細節，等於是告訴車主「等我一下」，甚至透過預接試試水溫，隨時因應選舉調整銷售策略。

進口車方面，賓士、BMW搶在8月底發表小型掀背車A-Class、及休旅車系打頭香的X4車系，接下來BMW還有3系列、X5、X6及全新X7亮相，上市時間也在評估中，X6、X7兩款車不排除延至明年初再上。

(中國時報)