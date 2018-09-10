北韓國慶閱兵 洲際飛彈神隱

2018年09月10日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓9日慶祝建國70周年，首都平壤雖舉行閱兵及群眾遊行，但未再像過去那樣強調軍事及核武力量，既沒有展示洲際彈道飛彈，也未誇耀核武軍備，而專注於發展經濟及改善民生議題。由於朝鮮半島無核化談判陷入僵局、南韓總統文在寅北訪在即，觀察家指出，北韓領導人金正恩適時釋出善意、縮小閱兵規模，要向美國總統川普證明，北韓不再構成核威脅。

向川普及南韓表態

平壤金日成廣場的閱兵與遊行歷時2小時，展示的武器包括戰車、自走炮、火箭炮、防空與巡弋飛彈；逾1.2萬官兵分多個方陣接受檢閱，他們穿上不同時期的軍服，部分手持火箭筒及戴上夜視鏡。約有5萬民眾爭睹。

這是北韓分別與南韓及美國峰會後首次舉行閱兵。先前曾在2月建軍節閱兵展示的火星-14型及火星-15型洲際彈道飛彈均未登場。此次展示的KN-06型防空飛彈及金星3型反艦巡弋飛彈，威力相對較低。

經濟發展搬上檯面

閱兵活動結束後，北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南代表金正恩發言，要求官兵做好戰備的同時，也要準備好在經濟發展的戰鬥，使北韓在政治、軍事、經濟及文化上取得令人大開眼界的重大改變。

《外交家》雜誌分析認為，北韓可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈未在國慶閱兵現身，一個可能是希望減輕美朝無核化談判的壓力，否則美總統川普可能作出難以預測甚至負面的反應。而且川普於美朝峰會後曾公開表明，「北韓的核威脅已經不存在」。《外交家》也指出，北韓洲際彈道飛彈未登場另一原因，可能是已在北部的「彈道飛彈運作區」完成部署。

10萬人共舞賺外匯

北韓除淡化國慶活動軍事色彩，更希望藉連串活動，鼓勵外國到該國投資，及刺激旅遊消費，把旅遊業發展成可靠的收入來源。享譽全球的「阿里郎」表演活動2013年停辦至今，睽違5年終於復辦。除以10萬人的盛大團體操與舞蹈，展演北韓的歷史，更有無數學生於觀眾席整齊劃一地排出各式文字與圖案，其生動流暢讓人嘖嘖稱奇、讚嘆宛若數位電子看板秀。

這場壯麗大秀兼具創造外匯重任，當局在數月前就向海外大舉宣傳，基本門票要價100美元（台幣逾3000元），最貴票價則超過800美元（台幣近2.5萬元）。

美朝領導人「川金會」後，金正恩出巡一改過往偏重軍事發展項目的方針，轉而頻頻視察旅遊地點及食品工廠。北韓官媒朝鮮中央通信社上月曾報導，金正恩與夫人李雪主及多名官員到元山葛麻海岸旅遊區等地視察工程進度，明顯與發展旅遊業有關。

(中國時報)