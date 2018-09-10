謹慎用兵 陸美朝三方微妙平衡

2018年09月10日 04:11 中國時報 陳柏廷

大陸全國人大委員長栗戰書銜命訪問北韓，雖凸顯陸朝關係回溫，但習近平未出席，也反映北韓去核未明朗化之際，北京不願表態力挺，避免成美國劍指對象。而今年閱兵未展示洲際飛彈，凸顯金正恩不願朝核問題模糊焦點，務求穩住美朝關係；一場北韓國慶閱兵活動，儼然成為美陸朝三方圍繞「去核」的角力大戲。

北韓昨日迎來建國70周年，金正恩照例舉行一系列慶祝活動及閱兵儀式。然而，從北韓閱兵規模、栗戰書作為北京特使，乃至美方近日態度來看，都讓這場國慶閱兵，透露出些許大國博弈味道。

首先，相較3年前北韓勞動黨建黨70周年閱兵，大陸僅派出時任排行第五的政治局常委劉雲山出席，此次閱兵由習近平親信、排行第三的政治局常委栗戰書出訪，一定程度體現陸朝關係快速回溫的景況。

平心而論，栗戰書出線無疑是北京精心考慮後的結果。此前一度傳出或由大陸國家主席習近平親訪平壤，但在當前陸美角力戰全面開打之際，加上北韓去核計畫尚未明朗，若由習貿然出訪，不只會給予外界北京力挺金正恩印象，更可能讓華盛頓「雞蛋裡挑骨頭」，藉機再找北京麻煩。

在北京盤算中，栗戰書出訪既不失北京大國體面，又可讓金正恩感到臉上有光；更重要的是，讓大陸省去被川普政府抓小辮子的問題，堪稱一舉多得。

坦白說，從刻意降低慶典活動中「打倒美帝」宣傳影片比例，轉而聚焦國內民生發展，以及洲際飛彈並未在閱兵儀式亮相的舉措，都可看出金正恩不希望讓朝核問題「喧賓奪主」，挑起當前朝美敏感神經。

對平壤來說，避免讓朝核問題成為各方焦點，一來是要為本月下旬即將登場的「文金會」創造良好氛圍，更是要穩住今年以來，朝美雙方得來不易的良好局面，避免生變。

而無庸置疑，這場國慶閱兵也是華盛頓檢視平壤當局的一項重要指標，北京與平壤雖然機關算盡，但川普政府買不買帳，恐怕還有待觀察。

(中國時報)