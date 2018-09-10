習電賀「攜手促進地區和平穩定」

2018年09月10日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

自從北韓領導人金正恩態度轉向，推動無核化，陸朝兩國關係迅速回暖，金正恩數次赴陸拜會大陸國家主席習近平，習也熱切回應。北韓9日舉行70周年國慶大典，習近平向金正恩發出賀電，祝願北韓繁榮昌盛、人民幸福安康。還提到，兩國友誼是老一輩領導人精心培育，鞏固兩國關係是大陸堅定不移的方針。願同金正恩攜手促進地區和平穩定。

朝中社9日報導指出，中共總書記、大陸國家主席習近平9日向朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩發來賀電。

習近平在賀電內表示，「謹以中國共產黨、中國政府、中國人民，並以我個人的名義，向委員長同志並通過你，向朝鮮勞動黨、朝鮮政府、朝鮮人民致以熱烈的祝賀和誠摯的祝願。」

習近平指出，「朝鮮民主主義人民共和國成立70年以來，朝鮮人民在社會主義革命和建設事業中取得了顯著成就。近年來，委員長同志帶領朝鮮黨和人民，在經濟社會發展等方面取得一系列積極舉措並取得重要成果，朝鮮社會主義事業發展進入新的歷史時期。我對此感到由衷高興。」

他更強調，中朝兩國是山水相連的友好鄰邦。中朝傳統友誼是兩國老一輩領導人親自締造和精心培育的，是雙方共同的寶貴財富。中國黨和政府高度重視中朝友好合作關係，維護好、鞏固好、發展好中朝關係是中國黨和政府堅定不移的方針。

他說，「願同委員長同志攜手推動中朝關係長期健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民，促進地區和平穩定。」

(中國時報)