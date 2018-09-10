川普暗助委國政變 胎死腹中

2018年09月10日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

南美洲國家委內瑞拉總統馬杜羅專制獨裁，經濟崩潰導致民不聊生，不時傳出川普政府有意出兵推翻他。《紐約時報》等多家主流媒體8日報導，美官員過去1年來曾3次密會委國軍官，聽取他們推翻馬杜羅政府的計畫，但美國最終沒有提供支援，而今隨著多名參與人員陸續被捕，政變計畫宣告失敗。

紐時援引美委兩國知情官員的話說，會面於去年和今年在第三國舉行，委國軍方人士向與會的美國外交人員要求提供加密通訊設備，密謀發動政變並扶持建立一個過渡政府，直到舉行新的大選。但美方最終沒有提供支援，而多名密謀人士也陸續被捕，政變計畫宣告失敗。

報導又指，委國軍方早在歐巴馬任內就曾向美接洽，不過被拒門外，直至川普去年8月表態稱不排除對委國採取軍事行動，讓委國軍方重燃希望，透過美國駐歐洲某大使館聯繫上華府官員。

《華盛頓郵報》和美國有線電視新聞網（CNN）也證實了這一消息。但美方初時對會談有所保留，擔心委國設局讓美國蒙上干預內政的指控，惟眼見委國人道危機加劇，華府應允派外交官了解情況。雙方1年多來會晤了至少3次。

最後因為行動一再推遲又已洩漏風聲，加上美國未提供援助，政變胎死腹中。而跡象也顯示，馬杜羅已知悉政變軍官與美國官員密會。

今年8月4日，馬杜羅在閱兵典禮上遭無人機炸彈攻擊，脫險後，他指責極右翼與鄰國哥倫比亞是主謀，罕見地沒有歸咎美國，可能是知道美國並未提供軍方援助，也不願惡化與美國的關係。

紐時等報導曝光後，白宮未正面回應，僅表示支持委國和平有序恢復民主，會跟所有支持民主的委內瑞拉人保持對話。

委內瑞拉與美國的關係自1999年左派總統查維茲上台後一直處於緊張狀態。川普上台後，以民主和人權為由不斷擴大對委經濟和金融制裁，讓已崩潰的委國經濟雪上加霜。

(中國時報)