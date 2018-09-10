臥底手遊 警破詐團印尼機房

2018年09月10日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

警方臥底手遊「傳說對決」，破獲詐團位於印尼的電信機房，上為遊戲畫面。（翻攝《Garena傳說對決》官方YouTube頻道）

台印警方合作去年5月在印尼棉蘭市共逮捕78名嫌犯。（本報資料照片）

玩手遊破大案！刑事局去年5月與印尼警方聯手在印尼棉蘭市破獲大型詐欺機房，逮捕78名嫌犯；專案小組利用詐團嫌犯沉迷《傳說對決》手遊，經苦練手遊數月後，成功「臥底」打入嫌犯的遊戲圈，警嫌還多次組隊打怪破關，最終取得嫌犯信任，探知機房位置與詐團作息後，一舉瓦解這個龐大詐團。

刑事局國際科去年獲報，得知詐團主嫌曾奕昌、李立中原本在日本福岡設立詐騙機房，逃回台灣後再出境赴印尼，研判要重操舊業，展開監控。由於曾、李2嫌曾被逮過，行事低調，對外不打電話，也鮮少使用LINE等通訊軟體聯絡。

數名官警 苦練數月

但警方發現，該詐團的話務手，過去因當車手被刑事局逮捕，警方自查扣手機中發現多人玩《傳說對決》，研判詐團嫌犯在國外因被集中管理，無法外出，心情鬱悶，只能利用空暇時玩手遊解悶，決定透過手遊「臥底」打入嫌犯的遊戲圈。

數名官警花費幾個月時間苦練《傳說對決》，佯裝是待業賦閒在家的年輕人，成功在手遊中加入嫌犯帳號成為好友，並多次組隊保護己方水晶塔，摧毀敵方基地取勝，在獲取嫌犯信任後，透過遊戲裡的語音聊天系統，陸續探詢出詐團機房位於印尼蘇門答臘棉蘭市的廢棄工廠，且廠區細分為幹部區、會議室、話務工作區、生活休息區等。

詐嫌不但告知機房位置外，還向臥底官警大吐苦水：「只有輪休才能拿手機打電動」，甚至「好康逗相報」，表示機房有些人就是透過手遊加入詐團，願意介紹官警到印尼一起詐騙。

英雄揭底 詐徒錯愕

警方蒐證成熟後，將情資提供給印尼警方，去年5月15日印尼警方查獲這處詐騙機房，發現機房廠區遼闊，面積有2個足球場大，逮捕78名台嫌與陸嫌，初估該詐團在印尼5個月，已成功詐騙1億餘元新台幣。

事後24名台嫌被押回台受審，當嫌犯得知官警在手遊的角色時，錯愕驚呼「你就是跟我同隊的那個英雄角色？怎麼可能！」主嫌則痛罵被「豬隊友」出賣，不敢相信2個足球場大的話務機房，詐欺逾億，卻栽在一款手遊裡。

(中國時報)