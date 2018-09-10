遊戲百百種 語音監控難倒警方

友善列印
中國時報
／台北報導

警方以當紅手遊「臥底」，偵破電信詐欺機房，但警方發現若歹徒利用手遊的聊天系統語音通話，難以進行通訊監察，勢必對警方辦案形成挑戰。刑事局官警坦言，除非事先知道歹徒玩哪款遊戲，在遊戲商配合下，才能即時監控，但當紅手機多為大陸業者開發，目前兩岸關係急凍下，要監控有難度。

警方指出，手遊因需隊友討論戰術、敵我位置，幾乎都有語音通話功能，跟桌機線上遊戲、網路聊天室一樣，差別是手機攜帶方便，可替代LINE、微信等通訊APP。

警方發現，確實已經有詐欺、販毒集團使用手遊語音聯繫犯罪分工，但手遊千百款，加上當紅的《傳說對決》、《絕地求生》、《王者榮耀》幾款手遊，都是大陸業者開發，陸方在兩岸關係急凍下，不願協請遊戲商配合監控使用IP的語音系統，形成辦案困境。

犯罪集團利用遊戲聯繫，國外亦有前例；2015年法國巴黎遭受恐怖攻擊，事後比利時內政部長就懷疑策劃恐攻的伊斯蘭國，可能是利用PS4遊戲主機的語音通話聯繫。

2013年媒體報導，美國國家安全局、中央情報局派員潛入《魔獸世界》遊戲，窺探恐怖分子利用遊戲聊天室進行的虛擬會議。

刑事局專責科技偵查的官警坦言，其實遊戲語音通話的科技含量很低，但卻比手機通話、簡訊、通訊軟體、網路郵件還安全，因為辦案人員不知歹徒玩哪款遊戲，無法找到遊戲商配合循IP位置監控。

官警說，若歹徒不定時更換不同款遊戲進行通訊，甚至在競技遊戲裡用「動作」作無聲溝通，那可能真的只有靠玩遊戲「臥底」，才能打入犯罪組織了。

(中國時報)

臥底手遊 警破詐團印尼機房 詐團找人手 手遊取代網咖

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