詐團找人手 手遊取代網咖

2018年09月10日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

以往詐騙集團招募車手、海外機房話務手，會從網咖找人，如今網咖普遍轉型精緻化，詐團改由手機遊戲招攬新血。去年刑事局在台南破獲一處電信詐欺機房，主嫌供稱，詐團成員全都是他玩手遊《傳說對決》時以高薪招募的戰友，閒暇時彼此也會打《傳說對決》消磨時間。

過去網咖因線上遊戲剛走紅時，許多青少年趨之若鶩，吸引不少人逃家、逃學窩在網咖通宵玩遊戲。警方說，由於早年網咖沒禁煙，又24小時開放，常有治安顧慮人口出入，詐欺、販毒集團乾脆在網咖利誘招攬成員，甚至直接兜售毒品，可說是藏汙納垢。

近年網咖轉型，全面禁煙走高級精緻化，普遍有獨立包廂可住宿，或與旅館結合，成為「電競旅館」，出入份子不再複雜，犯罪集團也難以從中「徵才」。

但犯罪集團也發現，智慧手機普及後，幾款知名手遊爆紅，席捲全球，玩家成千上萬，會沉迷手遊的玩家，通常時間較多、薪資低，甚至無業，容易被高風險、高利潤的犯罪利誘。

警方指出，犯罪集團就把手遊當作「人力銀行」，詐騙集團吸收車手、出國話務行騙，或找人提供存摺做人頭戶，跨境毒梟則從中找運毒交通出國走私，近來幾起詐欺、毒品案件，都發現嫌犯係透過手遊認識入夥，警方正密切注意此種新型態犯罪結構。

(中國時報)