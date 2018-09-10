楊偉中回家了 陳以真淚謝各界

2018年09月10日 04:11 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

行政院不當黨產委員會委員楊偉中上月30日在太平洋小島度假，為救愛女，不幸溺斃，遺體9日在遺孀陳以真及愛女陪伴下運抵台灣，並由禮儀公司靈車接運往台北市立第一殯儀館安置。陳以真面對媒體訪問時，鞠躬淚述「謝謝大家，楊偉中今天回家了，我們記得很幸福的時光，也很謝謝也記得所有好朋友共同努力的時刻，非常謝謝各位的幫忙，謝謝。」

楊偉中日前偕妻女赴南太平洋庫克群島度假，8月30日在艾圖塔基島（Aitutaki）與女兒泛舟時，為救女兒而落水，不幸命喪異鄉。由於遺體運回台灣的方式、班機協調等程序繁雜，陳以真及女兒伴著楊偉中遺體，在異地煎熬10天，終於在9日返抵台灣。

陳以真及愛女等人搭乘華航班機，從紐西蘭奧克蘭經澳洲布里斯本停留，9日清晨6時20分降落桃園機場，楊偉中靈柩則是同班機貨艙運送。

陳以真與女兒在班機靠橋後，從空橋旁樓梯走下停機坪，經商務禮遇通關入境，楊偉中的靈柩則是裝入航空貨運專用貨櫃，從飛機前貨艙卸載，由專車運抵榮儲機邊驗放倉辦理通關入境手續，待陳以真一行人抵達榮儲後，機放倉的鐵捲門便放下。

據了解，陳以真及家屬在榮儲舉行1個多小時的迎靈儀式，儀式結束後，禮儀公司人員將楊偉中的靈柩送往台北市立第一殯儀館安置。親友目前暫定22日在台北懷恩堂舉行追思會。

楊偉中與陳以真結縭12年，當年社運小子與企業千金的婚姻，一度蔚為佳話，但楊偉中不幸魂斷異鄉，獨留陳以真及愛女，各界不勝唏噓。

(中國時報)