高雄》超級助選員 拉近年輕選民距離！學姊智囊團正夯 選舉新嬌點

2018年09月10日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

前言：台北市長柯文哲競選幕僚黃瀞瑩因長相甜美暴紅，全台掀起「學姊」風潮，各參選人競選總部不乏正妹「學姊」，她們可不是空有外貌，在忙亂的選舉活動，個個都能一人當三人用，除了吸睛，更是參選人的得力助手。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前宣布「韓多路」青年志工團時，有位長髮飄逸的美女成為全場嬌點，紛紛探詢她是誰？23歲的許右萱，甫自世新大學公共關係暨廣告學系畢業，也是近來在網路上頻頻為韓國瑜加分、建功的小編。

才步出校園，但她已在不同網路行銷公司及公關公司實習工讀有3年經驗，只是參與政治行銷是頭一回。

韓多路青年團 許右萱吸睛

接到韓國瑜邀約時有些猶豫，因為正忙於畢業展及籌備出國，但拗不過國小同窗、韓國瑜女兒韓冰，且是全新不曾有過的政治行銷經驗，於是點頭陪閨蜜打這場選戰。

另外，是因從小就認識韓國瑜，相處時會覺得像在跟自己爸爸相處一樣自在，尤其，他不排斥年輕人的想法或建議，總是樂意聆聽、嘗試。

許右萱說，韓國瑜對成員都很貼心，每回開會如果接近用餐時間，他總是先放下會議，帶大家吃頓美食，填飽肚子才有力氣做事。

接納Young世代 溝通無礙

相處一段日子後，團隊就成了大家庭。她累積對韓國瑜的認識，就如過去工讀要瞭解品牌特色才能精準行銷，許右萱說「主委很容易行銷，因為他是言行合一，真誠的人」，所以行銷起來得心應手，就是忠實呈現。

許右萱說，成員中不乏家庭背景親綠的成員，就不難想像韓國瑜的魅力不是來自政治色彩，而是對理念的堅持。

政治行銷很累人，時時處於ing狀態，沒有男朋友的許右萱用彈鋼琴、聽音樂、看電影或看推理懸疑書籍洗滌疲憊。

(中國時報)