超級助選員 拉近年輕選民距離！學姊智囊團正夯 選舉新嬌點

2018年09月10日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

楊壹婷。（楊壹婷提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁日前宣布陣容龐大發言人團，平均年齡僅27歲，強調年輕有活力，其中，網紅「麵線妹」蔣宜庭、25歲楊壹婷2位清新美女一左一右站在陳其邁身邊，搶占不少媒體版面，令同台許多資深政壇老將相形失色。

「麵線妹」蔣宜庭網路討論聲浪高，28歲的她是新娘祕書，也是游泳教練，目前沒男友，約3年多前陪媽媽賣麵線時接受美食節目採訪，之後引發PTT表特版網友熱烈討論，並冠上「麵線妹」稱號，一炮而紅。

網紅麵線妹 力挺陳其邁

蔣宜庭因為參與活動認識立委趙天麟，進而被延攬成為陳其邁發言人團隊一員，記者會上她坦言過去不熱中政治，但發覺陳其邁是很好的市長人選，決定力挺。

甜姐兒楊壹婷 推廣網宣

楊壹婷則是陳其邁團隊最年輕的發言人，她是文藻外語大學外語教學系畢業，身高166公分，外型亮眼，本來想當空姐，但大四因緣際會到陳菊競選市長的高雄願景館打工，後來輾轉到趙天麟服務處工作，主持過不少藝文、親子活動。

2016年立委選舉，楊壹婷首次助選，被指派基層組織部工作，常到趙天麟對手陣營的苓雅寮逐戶拜訪，笑容滿面的她展現柔軟姿態；這次替陳其邁助選，男友也是競選團隊成員，選情激烈，兩人只好把開會當約會。

她們都認為，陳其邁私下相當親民，就是在公開場合表現得較緊張嚴肅，希望藉由網路直播，讓更多人認識真正的陳其邁。

(中國時報)