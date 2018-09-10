大學生看政治 蘇芷婕跳脫框架

2018年09月10日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

21歲蘇芷婕人生尚未投過任何一張選票，目前就讀成大政治系四年級，生平第一份工作獻給了台南市長參選人黃偉哲陣營。儘管過去對政治並無特別喜好，意外的打工之旅，卻讓她在課堂外打開眼界，也以大學生觀點看政治，為選戰注入新意。

157公分、41公斤的蘇芷婕，亮眼外型受到矚目，她也是成大校園主播，大三寒假在校內新聞中心打工，當時正值台南市長初選廝殺激烈，她獲師長推薦，初選倒數1個月加入黃偉哲團隊，撰寫新聞稿。

她回想，黨內初選競爭激烈，幾乎每天面對黑函、攻訐寫回應稿，坦言政治現場跟所學理論不一樣，介於既是大學生又是政治人物助理，她選擇保持大學生心情，從容看政治。

初選後因表現認真繼續留任，一邊上課一邊上班，因作風低調，同學都不知她在黃陣營工作，一次在校內聯繫行程，講電話脫口「您好，我是黃偉哲助理」，當場全班眼神投向她。

有趣的是，近來系上不少人投效高思博陣營，彼此在公開場合遇見，心照不宣，在學校也不會刻意交談自家老闆之事。

貼身跟在黃偉哲身邊，蘇芷婕得以觀察別人看不到的一面。她說，老闆脾氣超好、待人客氣，更爆料老闆很愛吃，車上固定擺一個裝滿餅乾、零食的桶子，尤其愛吃甜食。

她也會提醒老闆，「最近好像吃太多，臉有點胖不上相！」此外，黃偉哲初一、十五吃素，安排餐會也要留意。她還透露，黃偉哲是暖男，舉凡去喪家、勘災等行程，盡量讓男性助理陪同，不會讓女生跟。

(中國時報)