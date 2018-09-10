跨足政治圈 雙姝享受挑戰

侯冠妤（楊文科團隊提供）

友善列印
中國時報
／竹縣報導
李玫（徐欣瑩團隊提供）

國民黨新竹縣長參選人楊文科團隊的媒體聯絡人侯冠妤，年僅24歲，外型亮眼，在一票資深助選員中特別突出，更是縮短楊文科與年輕選民距離的最佳橋梁。民國黨主席、新竹縣長參選人徐欣瑩的競選團隊也有不少女性幕僚，其中28歲、氣質清新的李玫因常支援活動，成為場上被注目的對象。

楊文科是目前已登記的4名竹縣長參選人中，年紀最長的，身邊菁英多、資深幹部不少，侯冠妤身在其中，非常顯眼，她負責媒體聯絡工作，不僅須立即撰寫新聞稿，偶爾還主持記者會，口條清晰，是場上「嬌」點。更曾在陪楊文科下鄉拜訪時，被要過電話或交流通訊軟體，人氣十足。

侯冠妤去年自玄奘大學廣播與電視新聞學系畢業，原本在公部門工作，7月中加入楊文科競選團隊，她認為這是個很好的挑戰，例如她過去在學校當司儀，如今卻要開始學習主持記者會，也要懂得隨機應變，還必須設想在記者會中，記者們會提什麼問題，而預先擬答等，她認為，「生活每一天都充滿不同的挑戰。」

徐欣瑩陣營的「學姊」李玫則畢業自雲林科技大學視覺傳達設計研究所，同學多在大企業擔任設計師，或自行成立工作室接案，像她投入政治工作者鳳毛麟角。李玫說，她對服務性工作很有熱忱，在學時意外聽到徐欣瑩的演講，被徐的熱忱感動，因此決定加入民國黨與徐的團隊。

3年前民國黨初創時期，在人力不足的狀況下，李玫有時1人要當多人用，主要負責美編文宣，也要協助辦活動，外型亮眼的李玫說，她很少有被要電話的經驗，少數幾次都是中年男子主動搭訕，自嘲「我好像比較有老人

緣」。

(中國時報)

大學生看政治 蘇芷婕跳脫框架 李品彣飄仙氣 扛文宣設計大旗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。