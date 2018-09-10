美女議員好基因 小清新外甥女暴紅

萬佩愉。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

爭取連任的桃園市議員萬美玲，本身就是桃園政壇的「漂亮寶貝」，近日身邊也出現一位超級助選員萬佩愉，3個月前進入團隊跟著跑行程，沒想到亮眼外型引熱議，不但常被包圍、還有不少選民專程打電話給萬美玲詢問，太過熱情嚇得她近日改「內勤」，先到團隊內部幫忙企劃行銷。

24歲的萬佩愉是萬美玲的外甥女，家族基因優良，氣質清新脫俗、身材纖細、肌膚白皙，講話更是輕聲細語，水汪汪大眼總帶著笑，不但選民「暴動」，就連萬美玲競選對手的助理，都甘願拜倒在她石榴裙下。

萬佩愉說，從小耳濡目染，對政治不陌生卻不感興趣，輔大企管系畢業後回到桃園從事網路行銷、兼職網拍，適逢年底大選、母親身體又不佳，5月正式進入萬美玲團隊幫忙，沒想到首次跑行程就被拱上台演講，幸好高中時期曾擔任司儀、參加領導營隊、更是演講或作文比賽的常勝軍，穩健台風擄獲選民的心，她笑說：「其實雙腳嚇得發抖，現在回想起來還在抖！」

不過亮眼外型也曾讓她在國中、高中時期遭妒忌，因此上了大學後非常低調、少拍照，就算被選為班花、同學鼓吹上表特版都被婉拒，讓好友直呼可惜。

萬佩愉說，自己坐不住，議員工作就是服務業，很開心每天和大家面對面，坦言自己的外表會讓人想跟她多聊兩句，但也強調，光有外表、沒笑容會讓人有距離，期許自己展現親和力，她也害羞說阿姨比她媽媽還關心她的感情世界，目前是空窗期，萬美玲嗆：「要追她先過我這關！」

(中國時報)

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